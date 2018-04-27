Çaldıran’da SGK açılışı

Van’ın Çaldıran ilçesinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Şubesinin açılışı yapıldı.

Çaldıran Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar’ın girişimleri sonucu ilçeye kazandırılan SGK Şubesinin açılışı törenle yapıldı. Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, İlçe Emniyet Müdür Korkmaz Polat, 1. Hudut Tabur Komutan Vekili Piyade Binbaşı Yusuf Yıldız, İlçe Müftüsü Fikri Göncü, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşların katıldığı törende konuşan SGK İl Müdürü Abidin Göksoy, “Kurumumuzun öncelikleri, vatandaşımızın ayaklarına hizmeti götürebilmektir. Bu çerçevede Çaldıran’da Sosyal Güvenlik Kurumumuzun açılmasında Kaymakam ve Belediye Başkan Vekilimiz Tekin Dundar’ın çok büyük katkıları olmuş. Belediye hizmet binasında yer tahsis etmişlerdir. SGK Çaldıran Şubesi, ilk etapta genel sağlık hizmetleri yapılarak personel takviyesiyle birlikte diğer birimlerde de hizmetler verecektir” dedi.

Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar ise, önemli bir kurumu ilçeye kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Bugün hepimizi çok yakından ilgilendiren; fakirinden zenginine, işvereninden işçisine, kadınından erkeğine, yaşlısından gencine herkesi ilgilendiren önemli bir kurum olan Sosyal Güvenlik Kurumunun Çaldıran’da hizmete başlamasının mutluluğunu yaşamaktayım. Bu kurumun öncelikle vatandaşlarımıza, ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu kurum, hiç kimsenin ‘beni ilgilendirmez’ diyemeyeceği bir kurumdur. SGK, bir insan doğar doğmaz ilişkisi başlar, ölünceye devam eder. Öldükten sonra da bu ilişki mirasçılarıyla devam eder. Maalesef bu kadar hassas olan bir kurum, ilçemizde hizmet verememekteydi. Bizde bunun büyük bir eksiklik olarak gördük. Çaldıran Belediyesi olarak bu hizmetin gerçekleşmesini kısa sürede hayata geçirdik. Daha önce vatandaşlarımız sosyal güvenlik için buradan kalkıp 220 kilometre yol gitmekteydiler. Maddi zorluklarla birlikte manevi külfetiyle birlikte tüm zamanını harcamak zorunda kalarak işlerini bitirememe noktasında sıkıntı yaşamaktaydılar. Artık hizmeti ayaklarına getirdik. Kurumumuz bize yakın olan ilçelerimize bile hizmet verebilecektir. Sosyal Güvenlik Kurumunun burada hizmet vermesinde emeği olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımıza, Sosyal Güvenlik Kurum Başkanımıza ve SGK İl Müdürümüze, Çaldıran halkı adına teşekkür ediyorum. Personel takviyesiyle birlikte ağımız genişletilerek her kesimden insanımıza hizmet verilecektir” diye konuştu.

İlçe Müftüsü Fikri Göncü’nün dua etmesiyle birlikte açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra kurumu gezen Kaymakam Dundar, SGK dokümanını alarak ilk işlemi başlatmasıyla program sona erdi.