Çaldıran’da sokak hayvanları için barınak

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanlığı tarafından sokak hayvanları için barınak yapımına başlandı.Şehit Binbaşı Kıvanç Cesur Mahallesi’ndeki Kırguli mevkiinde 3 bin metrekare alan üzerinde yapılan barınak, 450 hayvan kapasiteli olarak...

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanlığı tarafından sokak hayvanları için barınak yapımına başlandı.

Şehit Binbaşı Kıvanç Cesur Mahallesi’ndeki Kırguli mevkiinde 3 bin metrekare alan üzerinde yapılan barınak, 450 hayvan kapasiteli olarak inşa ediliyor. 565 metrekarelik alanda idari kısım, veteriner odası, ameliyathane ve bekçi odası yapılırken, alanın etrafı ise çitlerle kapatılacak.

Konu ile ilgili açıklamalarda buluna Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, Çaldıran ilçesinde yüzlerce sokak hayvanı bulunduğunu belirterek, “özellikle başıboş Sokak hayvanları, çevre sağlığı ve vatandaşlarımız için büyük bir tehdit oluşturmaktaydı. Yüzlerce sokak hayvanını 5199 sayılı Hayvan Haklarını Koruma Kanunu kapsamında gerekli küpeleme ve aşılama çalışmalarını yaparak, koruma altına alıyoruz. Ancak vatandaşlarımızın bu konudaki şikayetleri artınca, sokak hayvanlarına bir barınak yaparak koruma altına almanın en sağlıklı ve doğru karar olduğuna karar verdik. Şehit Binbaşı Kıvanç Cesur Mahallemizdeki Kırguli mevkiinde 3 bin metrekare alan üzerinde 656 metrekarelik farklı bölümlerden oluşan prefabrik bir barınak inşaatına başladık. İdari kısım, veteriner odası, hayvanların genel bakım ve hastalıklarının yapılabileceği ameliyathane, bekçi odasının bulunacağı yapıda, etrafı çitlerle örülü bahçesi bulunacak. İnşaatın bitirilmesi ile birlikte başıboş sokak hayvanlarını burada koruma altına alarak gerekli aşılarının yapılmasıyla vatandaşlarımızı başıboş hayvanlardan korumuş olacağız. Burada toplatılacak olan hayvanların yemek gibi ihtiyaçlarını, okul ve askeri birimlerimizden arta kalan yemeklerden karşılayarak, vatandaşlarımızın daha rahat ve güvenli yaşamalarına katkı sunmayı hedefliyoruz. Hayvan barınağımızı bu ay içerisinde bitirmeyi planlıyoruz” dedi.