Çaldıran’da yol yapım çalışması

Van’ın Çaldıran Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Soğuksu Mahallesi’nde bordürlü kilitli parke taşı yol çalışmasına başlandı.

Bahar mevsimiyle birlikte yolun altyapı çalışmaları devam ederken, bir yandan da bordürleri döşenmeye başlandı. Toplamında 20 bin metrekare kilitli parke taşı yol yapılacağını belirten Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, “İlçemizde baharın gelmesiyle birlikte Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekipler çalışmalarına başladılar. Çaldıran’ın en büyük kırsal yerlesim yeri olan Soğuksu Mahallesi’nde çalışmalarımıza başladık. Kış mevsimi boyunca ilçemizdeki mahallelerimizin ölçümleri yapılarak parke taşı yol yapım ihalelerimizi yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. İlçemizde bulunan merkez ve kırsal mahallelerimizdeki yol sorununu iş sezonu olan beş aylık kısa bir zaman dilimine sığdırarak, Çaldıran ve kırsal mahallelerdeki yol sorununu tamamen ortadan kaldırmayı planlıyoruz. Belediyemiz bu yaz mevsiminde toplam yaklaşık 700 bin metrekare bordürlü kilitli parke taşı yol yapım ihalesi gerçekleştirerek, yol yapımında ilçede bir ilke imza atacağız. Belediye olarak devletimizin vatandaşa hizmet yapılmak üzere gönderdiği paraların tek bir kuruşu kaybolmadan, birilerine peşkeş çekilmeden doğrudan vatandaşa hizmet için kullanılıyor. Bizler ‘halka hizmet Hakka hizmettir’ şuuruyla çalışmalarımızı yapıyoruz ve vatandaşlarımızın hayır dualarını alıyoruz" dedi.