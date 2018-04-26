Çaldıranlı işadamından örnek davranış

VAN (İHA) – Van’ın Çaldıran Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dündar, beraberindekiler ile birlikte kütüphane açılışı gerçekleştirildi.Çaldıran ilçesine bağlı Yukarı Dikme Mahallesi’nde 1985 yılında yapılan ve ancak mahalleye...

VAN (İHA) – Van’ın Çaldıran Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dündar, beraberindekiler ile birlikte kütüphane açılışı gerçekleştirildi.

Çaldıran ilçesine bağlı Yukarı Dikme Mahallesi’nde 1985 yılında yapılan ve ancak mahalleye yeni okulun yapılmasıyla birlikte atıl durumda kalan taş okul, aynı mahalleli olan iş adamı Sait Gökhan tarafından okulun içinde gerekli onarımlar yaparak kütüphaneye çevrildi. Kütüphane tamamlandıktan sonra düzenlen açılış programına Çaldıran Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dündar, 1. Hudut Tabur Komutanı Vekili Piyade Binbaşı Mahmut Yıldız, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Diki, İlçe Müftüsü Fikri Gölcü, İlçe Milli Eğitim Müdürlü Süleyman Atay, öğrencıler ve mahalle sakinleri katıldı. Açılış töreninde öğrencilerin çeşitli gösterilerin ardından kütüphanenin açılış kurdelesi kesildi.

Şenlik havasında geçen açılış töreninde konuşma yapan Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dündar, “Yukarı Dikmen Mahallesi sakinlerinden Sait Gökhan’ı tebrik ediyorum. İşadamımız batıda çalışmalarını sürdürmektedir ancak mahallesini unutmayarak atıl durumda taş okulu kütüphaneye cevirdi. Bu vatandaşımızı yürekten tebrik ediyor işlerinde başarılar diliyorum. Burada bin öğrencimiz eğitim görüyor. Bu kütüphaneden öğrencilerimiz faydalanacaklar. Ülke olarak, il olarak, ilçe olarak bu tür duyarlı vatandaşlarımızın doğup büyüdükleri yerlerde bu tür hizmetlerini yapmaları bizleri mutlu ediyor. Geleceğimiz olan çocuklarımızın eğitimine katkı sunmaları bizleri son derece memnun kılıyor. Bu minik çocuklarımızın arasında yarınlarda ülkemizi temsil edebilecek, yönetebilecek evlatlarımız çıkacaktır. Onlar bizim geleceğimizin teminatıdır. Bizler de Çaldıran Belediyesi ve Kaymakamlığı olarak eğitime üzerimize düşen her türlü hizmeti yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Şenlik havasında geçen açılış törenimize katılan tüm mahalleli vatandaşlarımı sevgi ve saygıyla selamlıyorum” dedi.

Açılışın ardından öğrenciler arasında çeşitli yarışmalar düzenlendi. Başarılı gelen öğrencilere ödüllerin verilmesinin ardından heyet mahalleden ayrıldı.