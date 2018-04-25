Çatak’ta öğrencilere kariyer günleri ile meslek tanıtımı yapıldı

VAN (İHA) – Van’ın Çatak Görentaş Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerine, kariyer günleri kapsamında meslek tanıtımı yapıldı.

Görentaş Çok Programlı Anadolu Lisesi yemekhane salonunda gerçekleşen meslek tanıtım seminerine, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, Cumhuriyet Savcısı Bekir Ozan Ayçiçek, Jandarma Komutanı Binbaşı Yunus Gündüz, Emniyet Amiri Komiser Emre Kayhan, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Taş, öğretmenler ve lise öğrencileri katıldı.Meslek tanıtım programında kaymakam nasıl olunur, kaymakamın görevleri, hukuk okumak için hangi yollar izlenir, hukuk okuduktan sonra savcı, hâkim veya avukat nasıl olunur, avukatın görevleri, adaletin görevleri, anayasanın ne olduğu, jandarmanın görev alanları, subay olmak için izlenilmesi gereken yollar, jandarmanın görev alanları, sorumlulukları hakkında ilgili mesleğin uzmanları tarafından öğrencilere bilgi verildi. Öğrencilere meslekleri tanıtan uzman katılımcılar, mesleğin özelliklerini ve inceliklerini anlattı. Meslek tanıtım oturumlarında sunumların ardından, soru cevap bölümüyle oturumlar tamamlandı.

Kariyer günleri programı ile ilgili bilgi veren İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, "Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde okul müdürünün daveti üzerine burada sizlerle birlikteyiz. Öğrencilere kariyer günleri adı altında meslek tanıtımı yapılarak, öğrencilerimizin gelecekte seçmek istedikleri meslek hakkında, bilgi sahibi olmaları istedik. Biz mesleğimiz hakkında gerekli bilgileri verdik. Bundan sonra öğrencilerimiz hangi mesleğin kendilerine uygun olduğuna kendileri karar verecekler. Hepsine başarılar diliyorum “ dedi.