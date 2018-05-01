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01 Mayıs 2018 Salı 18:42

Çatak’ta raftingli ‘1 Mayıs’ kutlaması

Van’ın Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, belediyede çalışan işçilerle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle bir araya gelerek rafting yaptı.1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Çatak’ta farklı bir etkinlikle...

Çatak'ta raftingli ‘1 Mayıs' kutlaması
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Van’ın Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, belediyede çalışan işçilerle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle bir araya gelerek rafting yaptı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Çatak’ta farklı bir etkinlikle kutlandı. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Akgül, Kanispi’de işçilerle bir araya geldi. Burada Belediye Başkan Vekili Akgül ve beraberindeki işçiler yemek yedikten sonra birlikte halay çekti.

İşçiler ve Akgül, buradaki programın ardından Çatak Çayı’na inerek rafting yaparak günün keyfini çıkardı. Kaymakam Akgül, tüm işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlayarak hayırlar getirmesini diledi. Akgül, “Bugün 1 Mayıs ve belediye çalışanlarımızla güzel bir gün geçirdik. Hep beraber piknik yaptık, akabinde de Belediyespor Rafting Takımımızın bize eşlik etmesiyle belediye çalışanlarımızla rafting yaptık. Çatak Çayı’ndan bütün işçilerimizin bayramını kutluyorum” dedi.

Belediye tarafından düzenlenen etkinliğe Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, eşi Demet Akgül, Belediye Başkan Vekili Yardımcısı Murat Okan, Mali Hizmetler Müdürü Yeliz Ercan, Fen İşleri Müdürü Erdoğan Babur ve tüm belediye işçileri katıldı.
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