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23 Temmuz 2018 Pazartesi 15:22

Cemil Öztürk’ten ‘Basın Bayramı’ mesajı

Van’ın ipekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, “24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı” nedeniyle bir mesaj yayınladı.Cemil Öztürk, yayınladığı mesajda, “Basın, demokrasinin temel unsuru ve güvencesidir. Kişi hak...

Cemil Öztürk'ten ‘Basın Bayramı' mesajı
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Van’ın ipekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, “24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı” nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Cemil Öztürk, yayınladığı mesajda, “Basın, demokrasinin temel unsuru ve güvencesidir. Kişi hak ve hürriyetlerine saygılı, kamu yararını gözeten ve hukukun temel ilkelerini kendilerine düstur edinmiş basın mensupları, şüphesiz ki toplumumuzun birlik ve beraberliğinde önemli rol oynamaktadır. Çok önemli bir toplumsal görevi, zaman ve mekân mefhumu gözetmeksizin, büyük bir özveri içinde yerine getiren değerli basın çalışanlarımızın yaptıkları çalışmalar takdirle karşılanmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta ilimizde faaliyet gösteren yerel gazete, televizyon, radyo, dergi, internet gazeteleri ve haber ajanslarının temsilcileri olmak üzere tüm değerli basın çalışanlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutlar, kendilerine sağlık, başarı ve esenlikler dilerim” dedi.
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