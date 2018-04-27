VAN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

27 Nisan 2018 Cuma 16:02

Ceylani’den “Okuma-Yazma Seferberliği” kursiyerlerine ziyaret

Van’ın Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, “Okuma-Yazma Seferberliği” kapsamında Göllü İlkokulunda açılan kurslara katılan kursiyerleri ziyaret ederek, öğretmenlerden bilgiler aldı.“Okuma-Yazma Seferberliği” programı...

Ceylani'den 'Okuma-Yazma Seferberliği” kursiyerlerine ziyaret
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Van’ın Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, “Okuma-Yazma Seferberliği” kapsamında Göllü İlkokulunda açılan kurslara katılan kursiyerleri ziyaret ederek, öğretmenlerden bilgiler aldı.

“Okuma-Yazma Seferberliği” programı kapsamında Tuşba ilçesine bağlı okullarda başlatılan kursları denetleyen Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, “Bilindiği üzere Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın destekleri, Millî Eğitim Bakanlığının koordinasyonu ile gerçekleştirilen ‘Okuma-Yazma Seferberliği’ programı kapsamında Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından okullarda başlatılan kurslara 14 yaş ve üstü okuma yazma bilmeyen vatandaşlar için projelendirilen eğitim programı başlatıldı. Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından okuma yazma bilmeyen vatandaşlarımız tespit edilerek kursa yönlendirilmesi için yürüttüğümüz çalışmanın ardından okuma yazma bilmeyen yetişkinlerin sayıları ve ikamet ettikleri bölgeler tespit edilerek, yetişkinler kurslara davet edildi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himaye ve desteğiyle hayata geçirilen projenin ilk etabı için Tuşba ilçemizde çok sayıda başvuru yapıldı. Bizler de Tuşba Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak ilçemize bağlı okullarımızda yürütülen ‘Okuma-Yazma Seferberliği’ programından faydalanan kursiyerlerimizi ziyaret ederek, gelinen aşama hakkında öğretmenlerimizden bilgiler alarak yerinde incelemelerde bulunuyoruz” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku