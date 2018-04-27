Ceylani’den “Okuma-Yazma Seferberliği” kursiyerlerine ziyaret

Van’ın Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, “Okuma-Yazma Seferberliği” kapsamında Göllü İlkokulunda açılan kurslara katılan kursiyerleri ziyaret ederek, öğretmenlerden bilgiler aldı.

“Okuma-Yazma Seferberliği” programı kapsamında Tuşba ilçesine bağlı okullarda başlatılan kursları denetleyen Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, “Bilindiği üzere Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın destekleri, Millî Eğitim Bakanlığının koordinasyonu ile gerçekleştirilen ‘Okuma-Yazma Seferberliği’ programı kapsamında Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından okullarda başlatılan kurslara 14 yaş ve üstü okuma yazma bilmeyen vatandaşlar için projelendirilen eğitim programı başlatıldı. Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından okuma yazma bilmeyen vatandaşlarımız tespit edilerek kursa yönlendirilmesi için yürüttüğümüz çalışmanın ardından okuma yazma bilmeyen yetişkinlerin sayıları ve ikamet ettikleri bölgeler tespit edilerek, yetişkinler kurslara davet edildi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himaye ve desteğiyle hayata geçirilen projenin ilk etabı için Tuşba ilçemizde çok sayıda başvuru yapıldı. Bizler de Tuşba Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak ilçemize bağlı okullarımızda yürütülen ‘Okuma-Yazma Seferberliği’ programından faydalanan kursiyerlerimizi ziyaret ederek, gelinen aşama hakkında öğretmenlerimizden bilgiler alarak yerinde incelemelerde bulunuyoruz” dedi.