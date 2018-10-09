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09 Ekim 2018 Salı 10:43

Çikolata ve pasta tutkunları Elite World Van Hotelde buluşuyor

Mutfak tutkunlarını etkinlikleri ile bir araya getiren Elite World Chefs, bu kez de çikolata ve pastanın tatlı dünyasına yolculuğa çıkıyor.Elite World Van Hotelden yapılan açıklamada, ‘Çikolata ve Pasta Atölyesi’ hizmet kalitesi ve konforu...

Çikolata ve pasta tutkunları Elite World Van Hotelde buluşuyor
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Mutfak tutkunlarını etkinlikleri ile bir araya getiren Elite World Chefs, bu kez de çikolata ve pastanın tatlı dünyasına yolculuğa çıkıyor.

Elite World Van Hotelden yapılan açıklamada, ‘Çikolata ve Pasta Atölyesi’ hizmet kalitesi ve konforu ile Van’ın tek dünya markası olan Elite World Van Hotelde, 13 Ekim Cumartesi günü saat 14.00-16.00 arasında gerçekleşeceği belirtildi. Açıklamada, “Elite World Chefs Çikolata ve Pasta Atölyesine, sınırlı sayıda misafir katılabilecek. Elite World Hotels Mutfak Koordinatörü Ödüllü Executive Şef Mithat Yalçınkaya ve çikolata ustası Rukiye Emre moderatörlüğünde gerçekleşecek atölyenin fiyatı ise kişi başı 39 TL. Elite World Chefs atölyeleri kapsamında Elite World Van Hotelin bünyesindeki The Grill Ocakbaşı Restaurantta gerçekleşecek ‘Çikolata ve Pasta Atölyesi’nde; çikolata eritme, soğutma, temperleme teknikleri öğretilecek, kalıpta çikolata veya dolgu çikolata yapılacak. Ayrıca, çikolata, pasta yapımı ve süslemesi ile ilgili teorik ve pratik anlamda tüm bilgiler de derste şef tarafından paylaşılacak. Her detayın Elite World Van Hotel tarafından temin ve organize edileceği atölyede, molalarda otelin ikramlarını tadabilecek, kurs bitiminde yapılan harika çikolata ve pastaları sevdiklerinize götürmenin keyfini yaşayabileceksiniz. Ayrıca atölye sonunda ‘Elite World Chefs’ tarafından verilen sertifikalarla eğitiminizi taçlandırabilirsiniz. Çikolata ve Pasta Atölyesi’ne dair detaylı bilgi ve rezervasyon için www.eliteworldvan.com.tr adresini inceleyebilir ya da 0432 484 11 11 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Ayrıca biletleri www.biletix.com adresinden alabilirsiniz” denildi.
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