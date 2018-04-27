Çinlilerden VEDAŞ’ın projesine ilgi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) koordinatörlüğünde gerçekleşen 3. Ar-Ge Çalıştayı’nda “Elektrik Dağıtım Şebekesinde Kayıp ve Kaçak Elektrik İçin Önleyici Çalışmalar” alanında ödül alan ve VEDAŞ’ın hizmet bölgesinde yaygınlaştırdığı “PLC” sayaçlı akıllı şebeke uygulamalarını yerinde görmek isteyen Çinli yetkililer, VEDAŞ’ı ziyaret etti.

Ningbo Sanxing Electric Şirketi Genel Müdürü Kai Yang ve beraberindeki Çinli heyete proje hakkında bilgi veren VEDAŞ Şirket Müdürü Emrullah Okuducu, Türkiye’nin elektrik dağıtım sektöründeki en büyük akıllı şebekesine sahip olduklarını söyledi. Okuducu, “Teknolojiyle bütünleşen yenilikçi anlayışımızın kazanımlarını yerinde görmek için bugüne kadar yurt içinden ve yurt dışından birçok heyeti şirketimizde misafir ettik. Bugün Çin’den gelen heyete de PLC Sayaç Projemiz ve akıllı şebekemiz hakkında bilgi verdik” dedi.

“Hedefimiz, tüketici memnuniyetini geliştirmek”

Tüketici memnuniyetini geliştirmek için teknolojinin sunduğu imkanları elektrik şebekesine entegre ettiklerini vurgulayan Okuducu; “Hizmet bölgemizdeki tüketicilerimize batı standartlarının da üzerinde hizmet sunabilmek için özveriyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu hedefe ulaşmak için büyük yatırımlar yaparak teknolojiyle bütünleştirdiğimiz şebekemizin Türkiye ve dünyada takdir görmesi bizleri ayrıca mutlu ediyor” diye konuştu.

“Akıllı şebeke yönetimi oldukça başarılı”

Elektrik dağıtım sektöründe akıllı şebeke uygulamalarının Türkiye yapılanmasını yerinde görmek ve ülkelerindeki uygulamalarla kıyas yapabilmek için Türkiye’ye geldiklerini söyleyen Ningbo Sanxing Electric Şirketi Genel Müdürü Kai Yang, “Her şeyden önce misafirperverliklerinden ötürü VEDAŞ yetkililerine teşekkür ediyorum. Bizleri çok iyi ağırladılar ve çok verimli bir görüşme oldu. Geliştirilen PLC Sayaç Teknolojisi ile elektrik sayaçlarının uzaktan izlenmesi, anlık tüketimlerin tespit edilmesi ve uzaktan kesme-açma işlemlerinin yapılması ve bunun geniş bir abone grubunda uygulanabilmesi önemli bir başarıdır. Heyetimdeki arkadaşlarım adına bizlere bu fırsatı sunan VEDAŞ yetkililerine teşekkürlerimi sunarım. Verimli bir görüşme sonrasında Türkiye’den güzel anılarla ayrılacağız” şeklinde konuştu.

VEDAŞ Tüketici Hizmetleri Grup Müdürü Fatih Talay ve VEDAŞ Akıllı Şebekeler Yöneticisi Yunus Çam da, görüşmeler sırasında Çinli heyete teknik bilgilendirmede bulundular.