Çoban, patlayıcı cisme taşla vururken yaralanmış

VAN (İHA) – Van’ın Muradiye ilçesinde çobanlık yapan şahıs, bulduğu cinsi belli olmayan patlayıcıya taşla vururken yaralandığı ortaya çıktı.

Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı Devetaş Mahallesi Devetaş Deresi bölgesinde 3 Temmuz 2018 günü saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda, H.B. isimli çobanın hayvan otlatırken arazide bulduğu bir cismin patlaması neticesinde sağ ve sol bacağından hafif şekilde yaralanmıştı. Yapılan adli tahkikatta, çobanın arazide yabancı bir cisim bulduğu ve bu cismi bir kaya parçasına koyarak üzerine taş atmak sureti ile patlattığı, patlama sonucunda hafif şekilde yaralandığı tespit edildi.

Olayda, sürüdeki herhangi bir hayvana ise zarar gelmediği belirtildi.