DAKA destekli ‘Stratejik Yönetim ve Liderlik’ eğitimi

Van Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılan ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ile Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) desteklediği ‘Stratejik Yönetim ve Liderlik’ projesinin tanıtım toplantısı düzenlendi.Van TSO’da düzenlenen toplantıda...

Van Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılan ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ile Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) desteklediği ‘Stratejik Yönetim ve Liderlik’ projesinin tanıtım toplantısı düzenlendi.

Van TSO’da düzenlenen toplantıda açılış konuşması yapan Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, insanlık tarihi boyunca toplumların kaderini liderlerin belirlediğini ifade ederek, her toplumun hayatını etkileyen ve gelişimlerini sağlayan liderlerin olduğunu söyledi. Toplumların gelişiminde liderin rolü ne ise, günümüzde kurumların ve şirketlerin başarısında da yöneticilerin etkisinin aynı önemi taşıdığını ifade eden Takva, “Günümüz bilgi ve iletişim çağında geçerli olan profesyonel yönetim anlayışını esas alan şirketlerin her zaman bir adım daha ileride olduğunu izlemekteyiz. Bizler aynı anlayışın kurumlar içinde geçerli olduğuna inanmaktayız. Seçilmiş olduğumuz günden bu yana odamızda da bu felsefe ile hareket etmekteyiz” dedi.

Van TSO’nun Türkiye’nin en iyi odaları arasında yer aldığına vurgu yapan Takva, “Temennimiz, üyelerimizin de artık profesyonel anlayışı hakim kılarak kurumsal düzeylerini arttırmalarıdır. İlimizde bu potansiyel mevcuttur. Kurumsal yönetim anlayışında en önemli özelliklerden biri sürekliliktir. Kurumların yönetici kapasitesinin arttırılması, potansiyeli olan yönetici ve liderlerle mümkündür. Kurum içinde hedef odaklı, sinerjik ve diyalog kanallarının güçlü olması, olumlu bir çalışma iklimi oluşturacaktır. İşte bu proje ile yöneticilerin potansiyellerini ortaya çıkaracak, yeni yaklaşımlardan beslenen farklı bir bakış açısının oluşturulması hedeflenmektedir” ifadelerini kullandı.

Van TSO’nun 2018 yılı organ seçimlerinin tamamlanması ile 11 yönetim kurulu, 45 meclis, 75 meslek komite üyesi, 30 genç ve kadın girişimciler kurulu, 6 disiplin kurulu üyesi olmak üzere toplam 167 kişilik yeni bir yönetim kadrosu oluşturduğuna dikkat çeken Takva, “Yeni seçilen üyelerimizin büyük çoğunluğu oda kurullarında ilk defa görev almaktadır. Yeni organ üyelerimizin, odamızı tanıyarak ihtiyaçlar ve genel konular hakkında bilgi sahibi olmaları, temsil ettikleri meslek grubunda daha başarılı olmalarını sağlayacaktır. 4 yıl boyunca görev yapacak organ üyelerimizin kalıcı başarı sağlamaları, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu yöneticilerle mümkündür. Bu çerçevede; odamız kurumsal kapasitesinin arttırılması, kurum kültürünün yeni seçilmiş yöneticilere aktarılması ve organ üyelerimizin gerek iş hayatlarında gerekse odamızdaki faaliyetlerinde profesyonel yönetim anlayışını hakim kılmaları amacı ile yönetim, meclis, kurul ve komite kademesinde yer alan 200 üyemize, 4 grup halinde 5 günlük ‘Stratejik Yönetim ve Liderlik’ eğitimi verilecektir. Ben bu eğitimlerin hayırlara vesile olmasını diliyor, eğitime katkı sunan DAKA ve OSB yetkililerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ise, insanın sürekli öğrenmeye aç bir varlık olduğunu dile getirerek, “Bizim en çok önemsediğimiz konuların başında beşeri sermayesinin geliştirilmesi ve kurumsal kapasitenin arttırılması gerekiyor. Teknik destek dediğimiz bu eğitimi oldukça önemsiyoruz. Bu kapsamda seçici davranmaya çalışıyoruz. Ben eğitim sonunda Van TSO’nun gerek kendi iç işleyişi ve gerekse dış paydaşlarla ilişkilerinde verimli sonuçlar elde edeceğine inanıyorum” dedi.

Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aslan da, gerek il olarak gerekse bölge olarak geleneksel yöntemlerle ve aile tipi şirket yapılanmalarıyla yol alındığı için bu tür toplantıların çok daha ehemmiyet arz ettiğini söyledi. Aslan, “Dolayısıyla bu tür toplantılara özellikle insanlarımızın şirket bazında yöneticilerimizin, kurumlarımızın bunlara iştirak edip, bu konuda bilgi ve donanımlardan faydalanmaları gerektiğinin kanaatindeyiz. Dolayısıyla herkesin bu konuda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi ve bizlerinde bunların içini doldurmamız gerekir. Bu duygularla eğitimlerin ilimize hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

Toplantı, daha sonra eğitim ile ilgili yapılan sunumla devam etti.