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16 Ekim 2018 Salı 15:52

‘Dostluk Grubu’ndan Van halkına teşekkür

Dostluk Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Ranss Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bayram, yaklaşık bir hafta önce açılan ‘Dostluk Grubu Tekstil A.Ş.’ye gösterilen ilgi ve alakadan dolayı tüm Van halkına teşekkür etti.Dostluk Grubu...

‘Dostluk Grubu'ndan Van halkına teşekkür
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Dostluk Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Ranss Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bayram, yaklaşık bir hafta önce açılan ‘Dostluk Grubu Tekstil A.Ş.’ye gösterilen ilgi ve alakadan dolayı tüm Van halkına teşekkür etti.

Dostluk Grubu adına bir açıklamada bulunan Ranss Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Dostluk Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Bayram, “İlimizde faaliyete başlayan ve kısa bir süre önce açılışını gerçekleştirdiğimiz ‘Dostluk Grubu Tekstil A.Ş.’nin proje başlangıcından bu yana bizleri yalnız bırakmayan tüm kamu kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza ve iş adamlarımıza sonsuz minnettarız. Kalkınmaya yönelik esas aldığımız tüm projelerimiz Van için olup, kendimizin değil kentimizin kalkınması için çaba harcamaktayız. Bu vesile ile tekstil fabrikamızın faaliyete başlamasının ardından açılışa katılan, açılıştan sonra fabrikamızı ziyaret eden tüm dostlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi borç biliriz” dedi.
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