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01 Mayıs 2018 Salı 13:49

E&A Organizasyondan müzik şenliği

Van’daki E&A Organizasyon ve Prodüksiyon tarafından iki günlük müzik şenliği düzenleniyor.Daha önce sosyal anlamda Van’da düzenlediği konserlerle adından söz ettiren E&A Organizasyon ve Prodüksiyon sahibi Emrah Arlı, bu tür etkinliklerin...

E;A Organizasyondan müzik şenliği
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Van’daki E&A Organizasyon ve Prodüksiyon tarafından iki günlük müzik şenliği düzenleniyor.

Daha önce sosyal anlamda Van’da düzenlediği konserlerle adından söz ettiren E&A Organizasyon ve Prodüksiyon sahibi Emrah Arlı, bu tür etkinliklerin bundan sonra da devam edeceğini söyledi. Sanatsal anlamda Van’a bir canlılık katmak amacıyla daha önceden Mem Ararat, Cem Adrian ve Selçuk Balcı başta olmak üzere birçok konser ve etkinlik düzenlediğini ifade eden Arlı, "Halkımızın yoğun talebi doğrultusunda kentte iki günlük bir müzik şenliği çalışmalarına başladık. Bu doğrultuda Umutlu Yarınlar projesi ile ortak başlattığımız çalışma çerçevesinde 5-6 Mayıs tarihleri arasında Suavi, Gece Yolcuları, Ceza, Dodan, Derya Ulu ve DJ sunumu ile iki günlük bir şenlik düzenleyeceğiz. Bu şenlikte elde edilen gelirin bir kısmı Umutlu Yarınlar projesi kapsamında köy okullarında eğitim gören öğrencilere bağışlanacak. İnşallah halkımız bu konserlere yoğun bir ilgi gösterir ve bizler de çocuklarımıza bir nebze olsun destekte bulunuruz. Ben bu kapsamda öncelikle EMTİ POİNT Cafe Bistro sahibi Muhammet Alpaslan’a, sponsor olan firmalarımıza ve konserimize olan ilgiden dolayı tüm halkımıza teşekkür ediyorum" dedi.
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