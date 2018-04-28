Edremit Belediyesinden ücretsiz tekne turu

Van merkez Edremit Belediyesi, vatandaşları Van Gölü’yle buluşturmak adına hayata geçirdiği ‘Edremit’te Denizle Buluşuyoruz’ projesi kapsamında ücretsiz tekne turu başlattı.

Vatandaşların Van Gölü’nün nimetlerinden faydalanması için ilk olarak ‘Sahil Kordonu’ projesini başlatarak büyük bir heyecan uyandıran Edremit Belediyesi, bu kez de ‘Edremit’te Denizle Buluşuyoruz’ projesini hayata geçirdi. Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli’nin talimatları doğrultusunda start alan ‘Edremit’te Denizle Buluşuyoruz’ projesi kapsamında ücretsiz tekne turları başladı. Hafta içi orta ve lise öğrencileri, hafta sonları ise vatandaşlara yönelik yapılacak olan ücretsiz tekne turlarının ilki, Sarmansuyu İlk ve Ortaokulu öğrencilerinin gezdirilmesiyle gerçekleştirildi.

Sabah saatlerinde teknelerin bulunduğu marinaya gelen öğrenciler, tekneye binmenin heyecanını yaşadı. Öğrencilerin heyecanına ortak olan Edremit Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli de, hayata geçirilen hizmetin hayırlı olması temennisinde bulundu. Hedeflerinin, denize sırtını dönen vatandaşları her platformda denizle buluşturmak ve denizin nimetlerinden faydalandırmak olduğunu kaydeden Başkan Vekili Çiçekli, “Bildiğiniz üzere, bu çalışmamıza sahilde bulunan işgalleri sonlandırarak, ‘Sahil Kordonu’ gibi önemli bir projeye start vererek başladık. Ardından çeşitli aktiviteler gerçekleştirdik. Bunların başında da ‘Ayran Aşı Balık Başı’ sloganıyla balık şenliklerimiz geldi. Bölgemizin turizm lokomototifi olan ilçemizde, turizm adına çeşitli yatırımlar yaptık. Van’ın ilk halk plajı ve olimpik binicilik merkezi gibi ilklerimiz Türkiye başta olmak üzere yurt dışında ciddi anlamda ses getirdi. İranlı turistlerimize yönelik ücretsiz tekne turları gerçekleştirdik. Şimdi de öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın bu nimetlerden faydalanmalarını sürdürmek adına ücretsiz tekne turlarımızı başlatmış olduk. Bu tür etkinliklerimiz devam edecektir. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.