Edremitli öğrenciler ikinci kez Avrupa’da

Van’ın Edremit ilçesinde 2013 yılında eğitim öğretime başlayan Yıldırım Beyazıt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, "Elektronik Güvenlik ve Kontrol Sistemlerinde Yeni Teknolojiler" projesi kapsamında ikinci kez Avrupa’ya gitti.

Yıldırım Beyazıt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 2015’te Erasmus Plus KA102 kapsamında Hollanda’ya giderken, bu kez de "Elektronik Güvenlik ve Kontrol Sistemlerinde Yeni Teknolojiler (KA102)" projesi çerçevesinde Çek Cumhuriyeti’ne gitti. Proje hakkında bilgi veren Okul Müdürü Hakan İnan, öğrencilerin elektronik ve güvenlik konusunda farklı teknolojiler hakkında eğitim ve staj imkanı bulma, kültürler arası iletişim, yabancı dil bilmenin önemini kavrama, özgüven duygusu kazanma, edindiği bilgi ve birikimleri uygulama, diğer öğrencileri teşvik etme, kültürel geziler yaparak genel kültürünü zenginleştirme ve farklı milletleri tanıma gibi amaçlarla Çek Cumhuriyeti’nde olduklarını söyledi. Bu tür projelerden çok iyi dönütler aldıklarını ifade eden İnan, bu projenin de oldukça başarılı ve faydalı geçtiğini söyledi. İnan, “Projemizin tüm öğretmen ve öğrencilerimize, ilimiz, bölgemiz ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Projemizin gerçekleşmesine katkı sunan Avrupa Birliği Bakanlığı ve tüm yetkililerine, Ulusal Ajansın tüm yetkililerine, Van Valisi Murat Zorluoğlu’na, Vali Yardımcısı Sinan Aslan’a, Van İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke’ye, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Keskin’e, ilgili tüm müdür yardımcısı, şube müdürü ve personele, AR-GE Birimine ve emeği geçen herkese teşekkür eder, saygılarımızı sunarız” dedi.