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15 Ekim 2018 Pazartesi 12:03

Edremit’te briketçilerin çalışma saatlerinde düzenleme

Van’ın Edremit Belediyesi, artan şikayetler üzerine briketçi esnafını denetleyerek, çalışma saatlerine düzenleme getirdi.Edremit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sabahın erken saatlerinde çalışmaya başlayarak, çevreye verdikleri...

Edremit'te briketçilerin çalışma saatlerinde düzenleme
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Van’ın Edremit Belediyesi, artan şikayetler üzerine briketçi esnafını denetleyerek, çalışma saatlerine düzenleme getirdi.

Edremit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sabahın erken saatlerinde çalışmaya başlayarak, çevreye verdikleri rahatsızlıktan dolayı briketçilere denetimler gerçekleştirerek uyarılarda bulundu. Yaklaşık 8 briket işletmesinin bulunduğu Kavurma Mahallesi’ne gelen ekipler, burada işletme sahiplerine tek tek ikazlarda bulundu. Kendileri ile ilgili mahalle sakinlerinden çok ciddi şikayetlerin geldiğini ifade eden Edremit Belediyesi Zabıta Müdürü Fatih Saraçgil, işletme sahiplerine imalat makinelerinin etrafının ya izolasyonla çevrilmesi ya da taşınmaları konusunda kooperatif olarak çalışma başlatmalarını istedi.

Makinelerin sabah saat 08.30’da çalıştırılmaya başlatılması gerektiği konusunda ikazlarda bulunan Saraçgil, uyarılara uyulmaması durumunda ise gerekli yasal işlemleri yapacaklarını kaydetti.
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