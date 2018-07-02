Edremit’te Van Gölü manzaralı paintball keyfi

Van’ın Edremit Belediyesi tarafından kısa süre önce Van Gölü manzarasına sahip bir alanda hizmete alınan ‘Paintball Parkuru’, stres atmak isteyenlerin mekanı haline geldi.

Eski İhtisas Hastanesinin bulunduğu yerde kurulan paintball parkuru, dün akşam Edremit Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli’nin de aralarında bulunduğu kentteki gazetecileri ağırladı. Renkli görüntülerin yaşandığı paintball etkinliğinde, Edremit Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli ile gazeteciler birbirleriyle kıyasıya yarıştı. 7’ye 7 iki grup halinde oynanan oyun, 1-1 berabere tamamlanırken, kıyasıya mücadeleye sahne olan karşılaşma renkli görüntülere sahne oldu.

Oyunun ardından gazetecilerle çay içen Atıf Çiçekli, boş duran eski hastane alanını insanların faydalanabileceği bir mekan haline getirmek için çalıştıklarını söyleyerek, “Gençlerimiz için paintball parkuru kurduk. Gençler için tür aktiviteler çok önemlidir. Geleceğimiz olan gençlerimizin boş zamanlarını bu tür sosyal faaliyetler gerçekleştirerek, stres atmaları için anlamlıdır. Bu parkurumuzu 45-50 bin TL maliyetle düzenledik. Günlük 2-3 maç yapılıyor. Kişi başı 25 TL ücret alınıyor. Bir maç için yüz top veriliyor. Oyun içerisinde top satın alabiliyorsunuz. Her 100 top 10 TL. Burada 5 personelimiz çalışıyor. Ankara, İstanbul ve Bursa gibi şehirlerde oyun için kişi başı 75 TL veriyor. İnsanlarımız faydalansın diye fiyatı çok ucuz tuttuk. Parkurumuz kış aylarında da devam edecek inşallah” dedi.

Koyu sohbetin ardından gazeteciler, Başkan Vekili Çiçekli’ye teşekkür ederek, yapılan hizmetin anlamlı olduğunu ifade ettiler.