Efeoğlu’ndan ‘1 Mayıs’ açıklaması

Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası Van Şube Başkanı Abdullah Efeoğlu, 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle bir açıklama yaptı.

Abdullah Efeoğlu, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutlayarak, “Hak-İş olarak 2012 yılında Ankara’da, 2013 yılında Karabük’te, 2014 yılında Kayseri’de, 2015 yılında Konya’da, 2016 yılında Sakarya’da ve 2017 yılında Erzurum’da 1 Mayıs’ı emekçilerin yoğun ve coşkulu katılımlarıyla kutladık. Bugün ise 1 Mayıs’ta, ‘Türkiye’nin tarım ve sanayisinde önemli bir yeri olan, işçi hareketinin önemli bir şehri, bereketli topraklar diyarı Adana’dayız. Adana’da, 1 Mayıs’ı, hep birlikte, coşkuyla, heyecanla kutluyoruz. Adana İstasyon Meydanı başta olmak üzere, Türkiye’nin dört bir yanında emekçilerin taleplerini gür bir sesle haykırmak için alanlardayız. Hak-İş olarak 2007 yılında örgütlenme sürecini başlattığımız taşeron işçilerin kadro mücadelesi için sendikal örgütlülüğünü sağlamak gerektiğini ortaya koymuş ve taşeron şirketlerde çalışan tüm emekçilerin kadro mücadelesini fiilen başlatmıştık. Bugün, bu mücadelemizi hep birlikte kazandık. 1 milyona yakın taşeron emekçimiz kadrolu oldu. Geçici ve mevsimlik işçilerin çalışma süreleri uzatıldı. Hükümetimiz, 1 milyona yakın kamu işçisini kadroya almakla, ‘kapitalizme karşı devlet küçülmelidir’ diyenlere karşı büyük bir meydan okuma gerçekleştirmiştir. Bu vesile ile taşeron emekçisi kardeşlerimize kadro verilmesi için konunun ilk başından beri yakın takipçisi olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Başbakanımız Binali Yıldırım’a, Çalışma Bakanımız Jülide Sarıeroğlu’na, Maliye Bakanımız Naci Ağbal ile hükümetimizin bütün üyelerine, tüm milletvekillerimize ve emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyoruz” dedi.

“Bizler; haklarımız için, özgürlüklerimiz için, demokrasi için, insanca hayat adil bir dünya düzeninin temeli olacak özgürlükçü, katılımcı, sivil ve demokratik yeni Türkiye için birlikteyiz” diyen Efeoğlu, şöyle devam etti:

“OHAL’in tekrar uzatılmasının nedenlerinin ortadan kaldırılması için, daha müreffeh, tam demokratik bir Türkiye için, ülkemizin geleceği için alanlardayız. Din, vicdan ve fikir özgürlüğünün toplumun tüm kesimlerine hâkim kılınması için alanlardayız. Hak-İş olarak bizler; sosyal devlet, sosyal barış, sosyal adalet, eşitlik ve sendikal haklarımız için 1 Mayıs 2018’de Adana başta olmak üzere tüm yurtta alanlardayız. Ülkemizin bugünü ve geleceği için, ülkemizin bütünlüğü, insanlarımızın birlik, beraberlik ve kardeşliği için, talep, teklif ve beklentilerimizin karşılanması için alanlardayız. İnsan onuruna yaraşır saygın iş istiyoruz. Asgari gelir desteği uygulamasına geçilmesini istiyoruz. Asgari ücretin insan onuruna yakışır olmasını, vergi adaletsizliklerinin giderilmesini ve ücretlerdeki yüksek vergi dilimlerinin düşürülmesini istiyoruz. Yoksulluğun önlenmesini istiyoruz.”

ABD’nin elçiliğini Kudüs’e taşıma kararını kınadıklarını ve asla kabul etmediklerini söyleyen Efeoğlu, “Üç dinin kutsal şehri Kudüs’e yönelik tek taraflı kararları asla kabul etmiyoruz. Bütün dünyayı bu oldu bitti karara karşı mücadeleye çağırıyoruz. Dünyanın dört bir yanında mazlumların uğradığı zulmün son bulmasını, tüm dünyada demokrasinin galip gelmesini, adalet ve barışın kazanmasını istiyoruz. Filistin’de, Suriye’de, Myanmar’da, Arakan’da, dünyanın neresinde olursa olsun yapılan zulümleri, soykırımları, vahşetleri lanetliyoruz. Doğu Guta’da, katil Esed’in bütün katliamlarını kimyasal silah kullanarak mazlumlara yaptığı vahşeti lanetliyoruz. İsrail Başbakanının Filistinlileri katletmesini lanetliyoruz. Bizler her zaman ‘Savaşa Hayır’ dedik. Ancak teröre karşı, barış için verilen bütün mücadeleleri desteklemekten çekinmedik. Sınırlarımızın güvenliği ve terör yuvalarının kurutulması için Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı ve Kuzey Irak Harekatları başta olmak üzere devletimiz tarafından yurt içi ve yurtdışında teröre karşı gerçekleştirilecek operasyonları destekliyoruz. FETO, PKK, DAEŞ, YPG, DHKP-C ve diğerleri hepsi terör örgütüdür; ülkemizin ve dünyanın bunlarla etkin mücadele etmesi çağrısı için alanlardayız. Terörün bir an önce son bulmasını istiyoruz. Terörün her türlüsüne karşı olduğumuz için buradayız. Ülkemiz üzerine oynanan siyasi oyunlara, kaos oluşturma çabalarına, demokrasi dışı yöntemlere ve bütün darbe girişimlerine hayır diyoruz. Hayatlarının baharında vatan için şehit olan askerlerimize, polislerimize, korucularımıza ve ülkemizin değişik bölgelerinde teröristlerce yapılan saldırılar sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Hak’tan rahmet, milletimize başsağlığı, gazilerimize ve yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz” diye konuştu.

15 Temmuz hain darbe girişimini unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını kaydeden Efeoğlu, “Hükümetin kurduğu Hak İhlalleri ve Mağduriyetleri Araştırma Komisyonu’nun çalışmalarını önemsiyoruz. Darbe girişimini yapan FETÖ örgütlerinin davalarının tamamının bir an evvel sonuçlandırılmasını istiyoruz. 12 Eylül darbecileri gibi 28 Şubat post modern darbecilerinin de yargı önüne çıkarılıp yargılanmasını ve hüküm giymelerini önemsiyoruz. Ancak, 28 Şubat davasındaki kararı eksik ve yetersiz buluyoruz. Ülkemizin ve milletimizin tekrar bu karanlık müdahale dönemlerini bir daha yaşamamasını temenni ediyoruz. Herkesin barış ve istikrar içerisinde, huzur ve güven ortamında, birlik ve dayanışma içerisinde yaşadığı bir Türkiye istiyoruz. Tekrar 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Türkiye’de ve dünyada tüm emekçilere kutlu olsun” şeklinde konuştu.