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02 Temmuz 2018 Pazartesi 10:41

Ender görülen Holt-Oram sendromlu hasta Van’da sağlığına kavuştu

Ender görülen Holt-Oram sendromlu hasta, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştu.Van’da 12 yaşındaki Melek Yılmaz, 100 binde bir görülen Holt-Oram sendromu rahatsızlığı nedeniyle Van...

Ender görülen Holt-Oram sendromlu hasta Van'da sağlığına kavuştu
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Ender görülen Holt-Oram sendromlu hasta, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştu.

Van’da 12 yaşındaki Melek Yılmaz, 100 binde bir görülen Holt-Oram sendromu rahatsızlığı nedeniyle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Operatör Dr. Babürhan Özbek tarafından başarıyla opere edilen Yılmaz, sağlığına kavuştu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Dr. Özbek, “Melek, çok zeki bir kızımız. Ender görülen bir doğumsal kalp hastalığına sahipti. Kalbindeki defekt kendi kalp zarı ile düzeltildi ve eş zamanlı olarak yetmezlik bulunan tricüspid kapak da başarıyla tamir edildi. Ameliyat sonrası 5’inci günde tamamen sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Amacımız tüm hastalara ulaşmak, onların yüzlerini güldürüp topluma kazandırmaktır” dedi.

Kızının sağlığına kavuşmasından duyduğu mutluluğu dile getiren baba Veysi Yılmaz ise, “Ameliyatı gerçekleştiren doktorum Babürhan Özbek’e çok teşekkür ediyorum. Çocuğumla çok ilgilendi. Umarım kızım da ilerde onun gibi değerli bir doktor olur" şeklinde konuştu.
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