Engelli Diş Polikliniği, hasta sevkinin önüne geçti

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren Engelli Diş Polikliniği sayesinde engelli hastaların sevkinde büyük ölçüde azalma oldu.Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, çocuk ve engelli hastalar için de büyük sağlık hizmeti...

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren Engelli Diş Polikliniği sayesinde engelli hastaların sevkinde büyük ölçüde azalma oldu.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, çocuk ve engelli hastalar için de büyük sağlık hizmeti sunmaya devam ediyor. Özellikli diş tedavisi konusunda Van ve çevresinde yaşayan çocuk ve engelli hastalara yönelik hizmet veren Engelli Diş Polikliniği sayesinde bölge halkının Diyarbakır ve Erzurum gibi illere sevkinin de önüne geçildi.

Diş hekiminin muayenesi sonucu genel anestezi ve sedasyonlu diş çekimi kararının alınmasıyla başlayan süreç, birimde görevli 1 diş hekimi, 1 diş teknisyeni, 1 anestezi doktoru, 2 anestezi teknisyeni tarafından yürütülüyor.