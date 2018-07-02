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02 Temmuz 2018 Pazartesi 15:39

Engelsiz Yaşam Akademisi serasında rengarenk bitkiler

Van’ın İpekyolu Belediyesi bünyesindeki Engelsiz Yaşam Akademisi bahçesine kurulan mini serada rengarenk bitkiler yetiştiriliyor.İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, Engelsiz Yaşam Akademisi kursiyerleri için kurulan mini seranın rengarenk...

Engelsiz Yaşam Akademisi serasında rengarenk bitkiler
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Van’ın İpekyolu Belediyesi bünyesindeki Engelsiz Yaşam Akademisi bahçesine kurulan mini serada rengarenk bitkiler yetiştiriliyor.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, Engelsiz Yaşam Akademisi kursiyerleri için kurulan mini seranın rengarenk olduğu belirtildi. Açıklamada, “Akademideki kursiyerlerin her eğitim birimine ayrı ayrı verilen bölümlerde, eğlenceli ve faydalı vakit geçirmenin yanı sıra tarımsal üretimi öğrenip el becerilerini geliştirdikleri seranın iç dekorasyonu da kursiyerlerin çalışmalarıyla rengarenk oldu. Bunun yanında kursiyerlerin yetiştirdikleri domates, biber, patlıcan gibi sebzelerimiz de emek ve sevginin bütünleşmesinin ürünü olarak dallarında yerlerini aldılar” denildi.
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