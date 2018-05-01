Erciş Balık Bendi alanına 400 meyve fidanı

Van’ın Erciş ilçesindeki Balık Bendi bölgesi, doğaseverler tarafından ağaçlandırılıyor.Van Gölü’nde yaşayan ve her yıl üremek için mayıs-temmuz ayları arasında suyun tersine yüzerek tatlı su ağızlarına göç eden inci kefalinin...

Van’ın Erciş ilçesindeki Balık Bendi bölgesi, doğaseverler tarafından ağaçlandırılıyor.

Van Gölü’nde yaşayan ve her yıl üremek için mayıs-temmuz ayları arasında suyun tersine yüzerek tatlı su ağızlarına göç eden inci kefalinin yaşam alanına meyve fidanları dikiliyor. Organizatörlüğünü Fotoğraf Sanatçısı Ali Dağer’in yaptığı ağaçlandırma çalışmalarına Van Gölü Aktivistleri ve Van Organize Hayvancılık Bölgesi A.Ş. (VOTAŞ) de 400 meyve fidanı desteğinde bulundu.

Ağaçlandırma çalışmalarına arkadaşları ile birlikte katılan Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, gölün bölge halkı için büyük bir değer olduğunu belirterek, "Bu alanda balıklar adeta uçarak bir göç gerçekleştiriyor. Biz de bu alanın daha yeşil olmasını istiyoruz. Buraya gelecek misafirler daha yeşil bir alanda hem ağaçların meyvesinden, hem gölgesinden faydalansınlar diye buralara fidan dikiyoruz" dedi.

Gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak istediklerini belirten Fotoğraf Sanatçısı Ali Dağer ise, bu alanın milli park ilan edilmesi için her türlü fedakarlığı göstereceklerini söyledi. Dağların, ovaların gün geçtikçe çorak arazi olarak kaldığını aktaran Dağer, "Dikeceğimiz her bir fidan geleceğe daha güzel bir yatırım olacaktır. Bizim böyle bir hayalimiz var. Buraları dünya mirası olarak gelecek nesillere aktarabiliriz. Çünkü dünya yeşillendikçe güzel olur. Bu kapsamda bize destek veren herkese canı gönülden teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Fidan dikimine AK Parti Van Milletvekili Aday Adayı Erol Şimşek ile Erciş İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Kurbanı Özdaş da katıldı.