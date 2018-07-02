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02 Temmuz 2018 Pazartesi 00:55

Erciş Belediyesi Kadın ve Aile Plajı’nın sezon açılışı gerçekleştirildi

Van’ın Erciş Belediyesi tarafından geçen yıl hizmete açılan kadın ve aile plajının bu yılki sezon açılışı gerçekleştirildi.Erciş-Adilcevaz karayolu eski askeri kamp yerinde geçen yıl hizmete açılan kadın ve aile plajının sezon...

Erciş Belediyesi Kadın ve Aile Plajı'nın sezon açılışı gerçekleştirildi
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Van’ın Erciş Belediyesi tarafından geçen yıl hizmete açılan kadın ve aile plajının bu yılki sezon açılışı gerçekleştirildi.

Erciş-Adilcevaz karayolu eski askeri kamp yerinde geçen yıl hizmete açılan kadın ve aile plajının sezon açılışı Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar ve protokol üyeleri tarafından gerçekleştirildi. Göreve geldiği günden itibaren ilçenin çehresini yaptığı projelerle değiştiren Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yaşar, amaçlarının mavinin ve yeşilin kenti Erciş’i gerçek kimliğine kavuşturmak olduğunu söyledi. İlçenin göl kenarında olmasına rağmen gölden yeterince yararlanamadığını da anlatan Yaşar, ‘’Öncelikle sahil yolumuzda önemli projelerimizi tek tek gerçekleştirerek vatandaşlarımızın hizmetine açtık. Ayrıca, bayanların yetirince gölden istifade etmesi için de Çelebibağı Mahallemiz sınırları dâhilinde göl kenarında bulunan devlet arazisini geçen yıl yaptığımız projelerle yeniden düzenledik ve ilçe halkımızın hizmetine açtık. Plaj, haftanın iki günü bayan görevlilerimizin nezaretinde sadece kadınlara hizmet verilecek ve ücretsiz ulaşım imkanı sağlanacaktır. İnsanlar çocukları ile burada gelip güzel vakit geçirmektedir. Devletimizin Van Gölü havzasına ve bölge insanına vermiş olduğu değeri hizmetlerimizle yansıtmaya çalışıyoruz. Dileğimiz Van’ın ve Erciş’in terörle, kötülüklerle değil, Batıda bu tarz doğal güzelliklerden faydalanan insanlar gibi faydalanmasını sağlamaktır" dedi.

Elektriğinin güneş enerjisi ile karşılandığı plaj içinde iskele, şezlong, şemsiye, mescit, duş, kamelya, tuvalet, kafeteryanın bulunduğu ve su sporlarının yapıldığı belirtilirken, plajın haftanın Pazartesi ve Salı günleri sadece bayanlara, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerinde ise ailelere hizmet verdiği kaydedildi.
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