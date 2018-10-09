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09 Ekim 2018 Salı 14:47

Erciş Belediyesinden hastaneye bin araçlık yeni otopark

Van’ın Erciş Belediyesi tarafından yeni devlet hastanesine bin araçlık otopark kazandırılıyor.Erciş Belediyesi, ilçedeki kamu kurumlarının ihtiyaçlarını karşılama noktasında adımlar atmayı sürdürüyor. Erciş Devlet Hastanesine yaklaşık...

Erciş Belediyesinden hastaneye bin araçlık yeni otopark
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Van’ın Erciş Belediyesi tarafından yeni devlet hastanesine bin araçlık otopark kazandırılıyor.

Erciş Belediyesi, ilçedeki kamu kurumlarının ihtiyaçlarını karşılama noktasında adımlar atmayı sürdürüyor. Erciş Devlet Hastanesine yaklaşık 20 bin metrekare alana sahip yeni bir otopark kazandırılıyor. Mevcut hastane otoparkın yetersiz kalması sonrasında yeni bir otopark yapımı için çalışmalara başlayan belediye ekipleri, vatandaşların sorunsuz bir şekilde araçlarını park yapmaları adına hastanenin arka tarafında bulunan boş alana bin araç kapasiteye sahip olacak otopark yapımı için çalışma başladı. Alanda düzenleme yapan ekipler, asfalt çalışması sonrasında alanın kısa sürede vatandaşların kullanımına açılacağını belirttiler.
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