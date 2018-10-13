Van’ın Erciş Belediyesi tarafından taziye evlerine yardım yapıldı.Bölge halkının kültüründe önemli bir yer tutan taziyeler, Erciş Belediyesinin sunduğu katkı ve imkânlarla daha güzel koşullarda gerçekleştiriliyor. Erciş Belediyesi, yardım elini uzatarak taziye evlerine ücretsiz gıda kolisi yardımı dağıtımında bulundu.
Erciş Belediyesinden taziye evlerine yardım
Van’ın Erciş Belediyesi tarafından taziye evlerine yardım yapıldı.Bölge halkının kültüründe önemli bir yer tutan taziyeler, Erciş Belediyesinin sunduğu katkı ve imkânlarla daha güzel koşullarda gerçekleştiriliyor. Erciş Belediyesi,...