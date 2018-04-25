VAN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Nisan 2018 Çarşamba 12:53

Erciş ilçesinin ‘V’ plaka minibüs ihalesi yapıldı

Van Büyükşehir Belediyesi, Erciş ilçesinde toplu taşıma hizmeti verecek olan 30 adet ‘V’ plaka minibüs hattı için ihale yaptı.Van Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonunda açık artırma usulüyle geçekleştirilen ihale, Genel Sekreter...

Erciş ilçesinin ‘V' plaka minibüs ihalesi yapıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Van Büyükşehir Belediyesi, Erciş ilçesinde toplu taşıma hizmeti verecek olan 30 adet ‘V’ plaka minibüs hattı için ihale yaptı.

Van Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonunda açık artırma usulüyle geçekleştirilen ihale, Genel Sekreter Mustafa Yalçın Başkanlığında gerçekleşti. Genel Sekreter Yardımcısı Fazıl Tamer, ihale komisyonu ve ilgili daire başkanlarının da hazır bulunduğu salonda 30 adet ‘V’ plaka minibüs hattından 25 tanesi 29 bin liradan 3 yıllığına kiralandı. Geriye kalan 5 adet ‘V’ plaka minibüs hattı için ise önümüzdeki hafta Çarşamba günü ihaleye devam edilecek.

İhaleye katılan esnafı dinleyen Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, ihalenin hayırlı olmasını temenni etti. Toplu taşıma işinin zor bir iş olduğunu vurgulayan Genel Sekreter Yalçın, katılımcılara şu tavsiyelerde de bulunarak, “Bu işi yaparken önceliğiniz insanlara güzel muamele olmalı, güler yüzlü olun. Kılık kıyafet konusunda dikkat edin. Bilhassa ilçelerde toplu taşıma olayı biraz daha sıkıntılıdır. Hiçbir şekilde aracınızı başkaları kullanmasın. Orada yaşanabilecek bir sıkıntı sizi zor duruma sokabilir. Trafik kurallarına mutlaka uymanızı istiyoruz. Hız ve öfke kontrolü noktalarına dikkat edin. Kendinizi ve ailenizi düşünün. Ben tekrar ihalenin hayırlı olmasını ve bu hizmeti kazasız belasız bir şekilde vermenizi temenni ediyor. Hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Masadan memnun ayrıldıklarını belirten şoför esnafı ise Genel Sekreter Yalçın’a teşekkür etti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku