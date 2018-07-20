Erciş Kara Yusuf Paşa Camii yeniden ibadete açıldı

Van’ın Erciş ilçesinin merkez camisi konumda bulunan Kara Yusuf Paşa Cami, Erciş Camilerini Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından yapılan tadilatla yeniden ibadete açıldı.Dernek Başkanı Faruk Bayram, cemaatin şikayet ve talepleri doğrultusunda...

Van’ın Erciş ilçesinin merkez camisi konumda bulunan Kara Yusuf Paşa Cami, Erciş Camilerini Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından yapılan tadilatla yeniden ibadete açıldı.

Dernek Başkanı Faruk Bayram, cemaatin şikayet ve talepleri doğrultusunda tadilat çalışmalarına bir ay önce başladıklarını söyledi. Cami içindeki kalorifer sistemini onardıklarını ve ek petek takviyesi yaptıklarını belirten Bayram, "Dernek bünyesinde bulunan merkez cami konumundaki Kara Yusuf Paşa Camisi maalesef teslim sırasında birçok eksikle üzerimize bırakılmıştı. Kaloriferler yeteri derecede camiyi ısıtmıyordu. Kışın camiye ibaret için gelen insanlarımız üşüyordu. Derneğimizin aldığı karar çerçevesinde cami içinde birçok değişikliği yapmaya karar verdik. Yaklaşık bir ay önce başladığımız tadilatla birlikte kalorifer sistemini tamamını yeniledik. Cami içini öncelikle pres kaplama üzerine keçe ve en son olarak kaliteli bir halı ile kapladık. Boya, cila ve ses sisteminin yenilenmesinin ardından, cami içinde bulunan avizeyi de yenisiyle değiştirerek bugün itibarıyla yeniden ibadete açmış bulunmaktayız. Yapılan tadilat çalışmaların derneğimize maliyeti 400 bin TL civarındadır. Hayırsever vatandaşlarımızı derneğimize yardım etmeye davet ediyoruz. Çünkü vatandaşlarımızın yardımı dışında hiçbir gelirimiz yoktur. Ayrıca, çalışmaların tamamı ilçe müftülüğümüzün denetim ve gözetiminde gerçekleştirdik" dedi.

Bu arada, caminin yeni görünümü ise ibadet için camiye gelen vatandaşlardan tam not aldı.