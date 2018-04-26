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26 Nisan 2018 Perşembe 16:31

Erciş Yurtlar Kurumu Müdürlüğünde çalışan 75 personelin kadro sevinci

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Erciş Yurt Müdürlüğü bünyesinde geçici olarak çalışan 75 personelinin kadroya geçmesi nedeniyle bir tören düzenlendi.Kışla Caddesi üzerinde bulunan Yurt Müdürlüğü sosyal tesislerinde gerçekleşen...

Erciş Yurtlar Kurumu Müdürlüğünde çalışan 75 personelin kadro sevinci
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Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Erciş Yurt Müdürlüğü bünyesinde geçici olarak çalışan 75 personelinin kadroya geçmesi nedeniyle bir tören düzenlendi.

Kışla Caddesi üzerinde bulunan Yurt Müdürlüğü sosyal tesislerinde gerçekleşen törene Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Erciş Yurt Müdürü Burhan Fener, AK Parti Erciş İlçe Başkanı Adnan Aydın, kurum amirleri ile kadro alan personeller katıldı. Kurban kesimi ve okunan mevlidin ardından bir konuşma yapan Yurt Müdürü Burhan Fener, 2009 yılı itibarıyla Erciş’te 120 öğrenci kapasitesinden bugün bin 4 öğrenciye ulaştıklarının ve 88 personelle birlikte öğrencilere hizmet verdiklerini belirterek, "Bugün burada toplanmamızın ana sebebi arkadaşlarımızın kadro sevincine ortak olmanızdır. Bu kadroların tahsis edilmesinde başta Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Gençlik ve Spor Bakanımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız, Genel Müdürümüz Sinan Aksu ve sizlerden Allah binlerce kez razı olsun. Bugün toplamda 75 personelimiz kadro sevincini yaşamaktadır. Bizimle birlikte olup bu mutluluğumuzu paylaştığınız için personelimiz adına sizlere teşekkürlerimizi iletiyoruz" dedi

Kadro alan personele de mesaj veren Fener, "Sizler, bugüne kadar özveriyle çalıştınız. Bundan sonra da kurumumuzun menfaatleri doğrultusunda gece gündüz demeden hep birlikte el, ele çalışarak kurumuzun kalkınması için büyük gayret göstereceğiz. Kadrolarınız size, ailenize, kurumumuza, ilçemize, ülkemize hayırlara vesile olmasını Allah’tan diliyor ve sizleri tebrik ediyorum" ifadelerinde bulundu.

AK Parti Erciş İlçe Başkanı Adnan Aydın ise Türkiye’nin büyük bir devlet olduğunu belirterek, hükümetimiz her zaman işçisini, memurunun, köylüsünün, çalışanının ve vatandaşın yanında yer aldığını belirterek, "Devletimiz büyük bir devlet. Kardeşlerimizin kadroya ulaşması elbette bizleri son derece mutlu etmiştir. Kadro verilmesine öncülük eden Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, Bakanlarımıza, hükümetimize ve emeği geçen herkese teşekkürlerimizi iletiyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından personel ve davetlilere yemek ikrar edilirken, desteklerinden ötürü AK Parti İlçe Başkanı Adnan Aydın ile Yurt Müdürü Burhan Fener’e personel adına şükran plaketi takdim edildi.
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