Erciş zabıtası kaçak balıkçılara göz açtırmıyor

Van’ın Erciş Belediyesi zabıta ekipleri, avlanması yasak olan inci kefali balığını kaçak satanlara göz açtırmıyor.

Van Gölün’de yaşayan ve endemik bir tür olan inci kefali balığının üreme döneminde 14 Nisan 15 Temmuz arasında uygulanan avlanmaya yasağına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bir yandan jandarma, bir yandan polis, diğer yandan ise zabıta ekipleri Van Gölü’nde çevresinde yaptıkları denetimlerde kaçak avlanan şahısların malzemelerine el koyup idari para cezası da kesiyor. Bu çalışmalar kapsamında bu gün Erciş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu ilçede satılan 200 kilo kaçak balığa el koydu.

Konu hakkında bir açıklama yapan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkuş, “İnci kefali avcılığının önlenmesi 3 adımlık konudan oluşuyor. Birinci adım gölde balık avlattırmayacağız. İkinci adım avlanan balığı merkezlerde sattırmayacağız. Bu noktada Erciş ilçesinde çok uyumlu bir çalışmaya şahit oluyoruz. Eğer öyle yada böyle balık gölden avlanıp Erciş merkeze girdiği zaman zabıta hemen olaya müdahale ediyor. Bu günkü yapılan operasyonda bu başarılı operasyonlardan birisi. Bu gün Erciş genelindeki bütün kaçak balık satışı yapanlar engellendi. 200 kilogram balık toplandı. 200 kilogram miktar olarak küçük gelebilir fakat mücadelenin geldiği nokta olaraktan çok sevindiricidir. Bu noktada Erciş zabıta ekiplerine çok çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Erciş Belediyesi Zabıta Müdürü Tarık Fatih ise, “Erciş zabıtası olaraktan bu sene inci kefali satışına kesinlikle izin vermeyeceğiz. İnci kefali bizim değil, çocuklarımızındır, yarınlarındır. İnci kefaline sahip çıkacağız ve böylesine ilimize ait olan bu değeri gelecek nesillere aktaracağız. Bu noktada üreme döneminin sonuna kadar Erciş zabıtası olarak kaçak satıcılara göz açtırmayacağız” dedi.