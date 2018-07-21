Ercişli Şehit Uzman Onbaşı Uğur Sağlam İçin Mevlit Okutuldu

Diyarbakır’ın Lice ilçesi kırsalında 24 Mayıs 2018 tarihinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışma sonrası kaldırıldığı hastanede şehit olan Ercişli Jandarma Komando Uzman Onbaşı Uğur Sağlam (26), için Vanyolu Camisinde mevlit okutuldu.

Şehit Sağlam için okutulan mevlide Erciş 108. Topçu Alay Komutanı Albay Kamil Tumba, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Acar, Erciş Belediye Başkan Yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve amirleri ile askeri ve sivil erkan ile şehidin ailesi ve yakınları katıldı. Programda Kur’an-ı Kerim tilaveti ve mevlidin ardından katılımcılara yemek ikramında bulunuldu. Şehidin Babası Yaşar Sağlam program esnasında duygu dolu anlar yaşadı.