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23 Nisan 2018 Pazartesi 17:22

Erciş’te 23 Nisan coşkusu

Van’ın Erciş ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.Kaymakamlık binası önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan program,...

Erciş'te 23 Nisan coşkusu
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Van’ın Erciş ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Kaymakamlık binası önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan program, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, Garnizon Komutanı Albay Kamil Tumba tarafından tören alanında bulunan öğrenci ve vatandaşların bayramının kutlanmasıyla devam etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek’in günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapmasının ardından, şiirler okunarak halk oyunları gösterileri yapıldı. Şiir, kompozisyon ve resim dallarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından tören sona erdi.

Törene kamu kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Başkanı ve Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu ile 22 il temsilcisi, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.
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