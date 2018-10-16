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16 Ekim 2018 Salı 11:39

Erciş’te 6 kilometrelik su hattı yenileniyor

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından, Erciş ilçesinde yürütülen 6 kilometrelik su hattı yenileme çalışmasında sona gelindi.Altyapı çalışmalarını aralıksız sürdüren VASKİ ekipleri, Erciş’teki su...

Erciş'te 6 kilometrelik su hattı yenileniyor
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Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından, Erciş ilçesinde yürütülen 6 kilometrelik su hattı yenileme çalışmasında sona gelindi.

Altyapı çalışmalarını aralıksız sürdüren VASKİ ekipleri, Erciş’teki su ve kanalizasyon hattının yenilenmesi için de mesai harcıyor. Bu çalışmalar çerçevesinde Erciş’te 6 kilometrelik su hattı yenileme çalışmasında sona gelindi. Bazı mahallelerin susuz kalmasına yol açan arızanın bir an önce giderilmesi için ekipler yoğun gayret gösteriyor.

Erciş su isale hattının 6 kilometrelik bölümünün yenilenmesi için özel borular temin edilerek köklü çözüm üretildi. Boruların temininden hemen sonra ekipler çalışmalara başladı. Hat boyunca 92 ayrı noktada meydana gelen arızanın giderilmesi için 500, 400, 300 ve 250’lik içme suyu borularının değişim işlemi yoğun araç ve personel desteği ile devam ediyor.

Çalışmalar, 10 gün içerisinde bitirilerek Erciş’te su kesintisi yapılan Çelebibağı ve Yeşilova mahallelerine su verileceği belirti.
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