Erciş’te içme suyu isale hattı tahrip edildi

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğünün Erciş’teki TOKİ konuklarına içme suyu sağlayan isale hattı tahrip edildi.

Erciş ilçesindeki Adnan Menderes TOKİ konutlarına su sağlayan hatlar, yaylaya çıkan bazı kişilerce tahrip edildi. Suların akmadığı şikayeti üzerine harekete geçen VASKİ Erciş Şube ekipleri, İmamabdal Mahallesi’nden yaklaşık 40 kilometre mesafeden gelen içme suyu hattını kontrol ederek sorunu tespit etti. Su hattının yaylaya çıkan bazı kişilerce tahrip edildiğini tespit eden VASKİ ekipleri, tüm imkanlarını seferber ederek arızayı kısa sürede onararak TOKİ konutlarına yeniden su verdi.

VASKİ’den yapılan açıklamada, bu durumun vatandaşların hizmet alımını engellemeye yönelik bir girişim ve kabul edilemez olduğu belirtildi. Açıklamada, “Bu sorumsuz hareketle yüzlerce vatandaşın mağduriyetine sebebiyet verilmiş. VASKİ’yi yıpratma girişimi olarak görülen bu durumdan halkımızın haberdar olması ve ekiplerin canla başla çalıştığının bilinmesi gerekir. Konunun araştırılması için VASKİ tarafından savcılığa gerekli müracaatlar yapılacaktır” denildi.