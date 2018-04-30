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30 Nisan 2018 Pazartesi 15:07

Erciş’te kaçak kazı: 1 gözaltı

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda kaçak kazı yapan bir kişi yakalandı.Erciş ilçesi Bayramlı Mahallesi’nde izinsiz kazı yapıldığı ihbarının alınması üzerine Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı...

Erciş'te kaçak kazı: 1 gözaltı
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Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda kaçak kazı yapan bir kişi yakalandı.

Erciş ilçesi Bayramlı Mahallesi’nde izinsiz kazı yapıldığı ihbarının alınması üzerine Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Bölgeye giden jandarma ekiplerini fark ederek kaçmaya çalışan şüpheli bir araç durdurulurken, içerisinde 2 adet metal arama detektörü ile 1 adet kazı malzemesi ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli şahıs ise gözaltına alındı.
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