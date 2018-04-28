Erciş’te kuş ölümleri

Van’ın Erciş ilçesinde kuş ölümleri hayvanseverleri tedirgin ediyor.

Ölü şahin, karga, güvercin, saksağan gibi kuşları gören vatandaşlar yetkilerinin bir an önce bölgede inceleme yapmalarını istedi. İlçeye bağlı Kasımbağı Mahallesi tarım arazileri üzerinde kuş ölümlerini üzülerek izlediğini belirten mahalle sakini Vedat Kasımoğlu, manzara karşısında tedirgin olduklarını belirtti. Kasımoğlu, "Aralarında şahin, karga, güvercin, saksağan isimli kanatlıların bilinmeyen bir sebeplerden telef olması bizleri oldukça üzmektedir. Son zamanlarda kuş ölümlerinin artması bizi üzdüğü gibi tedirgin de etmektedir. Konunun uzmanı yetkililerden kuş ölümlerini araştırıp çözüm bulmalarını, kendilerinden talep ediyoruz" dedi.