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25 Temmuz 2018 Çarşamba 15:48

Erciş’te silah kaçakçılığı operasyonu

Van’ın Erciş ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 adet çeşitli tip ve markada silah ve bu silahlara ait fişek ve mermiler ele geçirildi.Alınan bilgilere göre, Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Salihiye...

Erciş'te silah kaçakçılığı operasyonu
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Van’ın Erciş ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 adet çeşitli tip ve markada silah ve bu silahlara ait fişek ve mermiler ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Salihiye ve Tekevler mahallelerindeki iki ayrı eve operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, ev ve araçta 3 adet tabanca ve bu tabancalara ait 11 adet fişek ile 2 adet av tüfeği ve tüfeğe ait 60 adet fişek ile 4 adet aydınlatma projektörü ele geçirildi. Gözaltına alınan M.S.H., emniyetteki işlemlerin ardından ‘silah kaçakçılığı ve hırsızlık’ suçlarından adli makamlara sevk edildi.
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