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16 Ekim 2018 Salı 10:44

Erciş’te silahlı kavga: 8 gözaltı

Van’ın Erciş ilçesinde yolcu taşımacılığı yapan araç sahipleri arasında çıkan silahlı kavgada 8 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgileye göre, Emniyet Caddesi’nde Van-Erciş arası yolcu taşımacılığı yapan araç sahipleri arasında...

Erciş'te silahlı kavga: 8 gözaltı
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Van’ın Erciş ilçesinde yolcu taşımacılığı yapan araç sahipleri arasında çıkan silahlı kavgada 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgileye göre, Emniyet Caddesi’nde Van-Erciş arası yolcu taşımacılığı yapan araç sahipleri arasında yolcu anlaşmazlığı nedeniyle bıçaklı ve silahlı kavga çıktı. Olay yerine sevk edilen Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği kavgada 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 6’sı savcılıktaki ifadelerinin ardından, 2’si de sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.

Kavgada kullanılan 1 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet bıçak ile 31 adet fişeğe de el konuldu.
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