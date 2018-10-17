Erciş’te Su Kesintisi

Van’ın Erciş ilçesinde içme suyu isale hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle ilçe merkezinin büyük bir bölümüne dünden itibaren içme suyu verilemiyor.

Van Büyükşehir Su Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Erciş Şube Müdürlüğü ekipleri Ağrı-Van karayolu üzerindeki arızanın giderilmesi için yoğun çaba sarf ediyor. Yerin yaklaşık 8 metre derinliğindeki arızayı gidermek için iş makineleri alanda kazı çalışmalarını sürdürürken, zeminin kaygan olması nedeniyle de çalışmaların dikkatli bir şekilde devam ettiği belirtildi. VASKİ yetkilileri, arızanın öğle saatlerine kadar tamamlanarak ilçe merkezine yeniden içme suyu verileceğini ifade ettiler. Dünden itibaren suyun akmaması nedeniyle de çarşı merkezindeki kahvehane, lokanta gibi yerlere ise Erciş Belediyesi tarafından tankerlerle su veriliyor.

Bu arada, 22 gün önce içme suyu ana borusuna kapılarak hayatını kaybeden işçinin cesedini arama çalışmaları esnasında kırılan boruların yenileme çalışmalarının ise aralıksız sürdüğü, çalışmalarının 10 gün içinde tamamlanarak Yeşilova ile Çelebibağı mahallelerinin yeniden içme suyuna kavuşacağı kaydedildi.