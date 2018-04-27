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27 Nisan 2018 Cuma 18:41

Faruk Alpaslan, AK Parti’den aday adayı oldu

VAN (İHA) – Vanlı iş adamı Faruk Alpaslan, AK Parti’ye milletvekilliği aday adaylığı için başvuru yaptı.AK Parti’den milletvekili aday adayı olacağını açıklayan iş adamı Alpaslan, adaylık başvurusunu yaptı. AK Parti Van İl Başkan...

Faruk Alpaslan, AK Parti'den aday adayı oldu
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VAN (İHA) – Vanlı iş adamı Faruk Alpaslan, AK Parti’ye milletvekilliği aday adaylığı için başvuru yaptı.

AK Parti’den milletvekili aday adayı olacağını açıklayan iş adamı Alpaslan, adaylık başvurusunu yaptı. AK Parti Van İl Başkan Vekili Abdullah Çalım’a başvuru dosyasını teslim eden Alpaslan, yer verilip verilmemesi durumunda bile her zaman olduğu gibi yine doğruların yanında yer alacağını, Van’ın ve Türkiye’nin geleceği için adaylık başvurusu yapacağını ifade etti.

7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015 tarihlerinde yapılan milletvekili seçimlerinde de AK Parti Van Milletvekili adayı olduğunu anımsatan Alpaslan, “7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015 milletvekilliği seçimlerinde sıra kaygısı taşımadan listede yer almanın haklı gururunu yaşadım. Her iki seçimde de adeta birinci sırada gibi üstlendiğim sorumluluğu yerine getirmek için her türlü fedakarlığı yaparak çalıştım. Devamında yapılan Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi referandumunda da seçim koordinasyon merkezi oluşturup adeta aday olmuş gibi ‘evet’ kampanyası yürüttüm. Tüm çalışmalarımın öncelikli nedeni; ülkemizin, devletimizin, insanlarımızın, kentimizin huzuru ve geleceğine hizmet etmektir” dedi.
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