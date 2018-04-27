Fuarda buzağı, oğlak ve kuzular yarıştı

Van’da bu yıl 8’ncisi düzenlene Doğu Anadolu Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı’nda “En güzel kuzu, oğlak ve buzağı yarışması ile otlu peynir yarışması düzenlendi.Ortadoğu Expo Fuar ve Kongre Merkezi’nde yapılan yarışmada, hayvan...

Van’da bu yıl 8’ncisi düzenlene Doğu Anadolu Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı’nda “En güzel kuzu, oğlak ve buzağı yarışması ile otlu peynir yarışması düzenlendi.

Ortadoğu Expo Fuar ve Kongre Merkezi’nde yapılan yarışmada, hayvan sahipleri özenle süsledikleri ve bakımını yaptıkları kuzu, oğlak ve buzağılarını jüri karşısına çıkardı. Yarışmada en güzel buzağı birinciliğini Gevaş ilçesi alırken, ikinciliği Erçiş ve üçüncülüğü ise Özalp ilçesi kazandı. 29 hayvanın yer aldığı yarışmada, jüri üyelerinin puanlaması sonucu hayvanları dereceye giren besicilere altın verildi. En güzel otlu peynir yarışmasında Saray ilçesi birinci, oldu. Dereceye giren yarışmacılar ödülleri Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu tarafında verildi. Fuarın açılış öncesi yarışmaya katılan kuzu, oğlak ve buzağı sahiplerini ziyaret eden Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Zorluoğlu, bölgedeki yayla ve meraları çiftçilerin kullanımına açtıklarını belirterek, "Bu yıl Van’ımızın yayla ve meraları daha fazla hayvanla dolup taşacak ve hayvancılık kentin ekonomisine büyük katkı sağlayacak" dedi.