Genel Başkan Nihat Çelik, Ak Parti Van Milletvekilli Aday Adayı

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, 24 Haziran seçimleri nedeniyle memleketi Van’dan Milletvekilliği aday adaylığı için hazırladığı dosyayı AK Parti Genel Merkezine sunarak müracaat işlemlerini tamamladı.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik müracaat sonrasında yaptığı açıklamada, seçimlerin ülke için hayırlı uğurlu olması temennilerinde bulunarak, Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği ve ülke genelinde 80 ilde faaliyet gösteren Birliklerin 260 binin üzerinde üyesi, 1000’e yakın personeli ve yönetim kadrosuyla 45 milyon civarında küçükbaş hayvan varlığına sahip en büyük sivil toplum örgütlerinden birisi olduğunu belirtti. Genel Başkan Çelik, milletvekilliği için şahsına gerek birliklerden, gerekse Van halkından yoğun baskılar gelmesi nedeniyle aday adayı olduğunu belirterek, ‘’Çok önemli misyona sahip olan bir kuruluşun Genel Başkanı ve aynı zamanda Van ilimizin Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı olarak, küçükbaş hayvancılığın gelişmesine yaptığım katkıları Allah’ın izniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında devam ettirme kararını almış bulunmaktayım.

Gerek birliklerimizden, gerekse Van’da yaşayan vatandaşlarımızdan gelen yoğun baskılara kayıtsız kalmayarak AK Parti’den Van Milletvekilliği için aday adayı olarak gerekli müracaatımı yaptım. Adaylığımın gerçekleşmesi sonrasında Van ilimizden milletvekili seçilmem halinde 260 bin civarındaki küçükbaş hayvan yetiştiricimizin sesi olacağıma olan inancımı şimdiden ilan ediyorum’’ dedi.

Genel Başkan Çelik, neden milletvekili aday adayı olduğuna ise şu sözlerle açıklık getirdi.‘’ Van ve ilçelerinde yaptığım çalışmalardan edindiğim tecrübe ve yörede gittiğim her yerde halkın büyük desteğini gördüğüm için ve TBMM çatısı altında ülkemiz genelinde hizmet vermek amacıyla AK Partiden Milletvekili aday adayı oldum. Memleketim olan Van’dan aday adayı olmakla, küçükbaş hayvan yetiştiricileri, ziraat odasına mensup üyeleri, üretici ve yetiştirici birliklerinin üyeleri ile diğer sivil toplum örgütlerinin üyelerinin yoğun desteğini alarak milletvekili olarak hizmet etmek için ayrıca ülkemizde gelmiş geçmiş siyasi partiler içerisinde insanlarımıza en büyük hizmeti veren Türkiye’nin partisi olan AK Parti saflarında daha kolay hizmet verebileceğim düşüncesiyle aday adayı oldum. Ömrümün büyük bir bölümünü sivil toplum örgütlerine adamış biri olarak tecrübe ve birikimlerimle her zaman halk için canla başla bölgenin dert ve sıkıntılarıyla yakından ilgilenerek insanların birlik ve beraberliğini pekiştirmek, bölgemiz üzerindeki dış mihrakların oyunlarını bozmak için Milletvekilliğine talip oldum. Hizmet etmekten büyük onur duyduğum Van Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği’ne bağlı 35 bin üyemizin ve Erciş Ziraat Odası’nda 7 bin 200 üyemizin desteğini alacağıma inandığım ve sadece Erciş’in sesi değil, tüm Van’ın sesi, yüreği olmak ve daha iyi hizmet sunabilmem için Milletvekilliğine talip oldum. Daha da önemlisi Çiftçilerimize, yetiştiricilerimize, esnafımıza ve toplumun tüm bireylerine hizmet etmek ve tüyü bitmemiş yetimin hakkı için AK Parti’den Van Milletvekili aday adayı oldum. Takdirin öncelikle partim, sonrasında da yüce milletimizde olduğu bilinciyle 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan seçimlerde Van ilimizde AK Parti’den Milletvekili aday adayı olduğumu açıklıyor ülkemiz ve Van için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.’’