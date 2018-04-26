Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin düzenlediği “Büyükşehir Modelinde Yerel Kalkınma” söyleşisine katıldı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi konferans salonunda düzenlenen söyleşiye öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Programa konuşmacı olarak katılan Genel sekreter Yalçın, tecrübelerini öğrencilerle paylaştı. Öz geçmişinin okunmasının ardından başlayan söyleşide konuşan Genel Sekreter Mustafa Yalçın, 22 yıldır belediyecilik yaptığını ve tecrübelerini sahada kazandığını söyledi. Günümüzde temel prensibin bilgiye daha hızlı ulaşma olduğunu ifade eden Yalçın, “Geçmişte büyük balık küçük balığı yutar derlerdi. Günümüzde ise hızlı balık yavaş balığı yutar. Bunun içerisinde bilgiye hızlı ulaşmak var. Kim bilgiye daha hızlı ulaşıyorsa o daha yavaş kalanı yutuyor. Çünkü bugün en büyük güç bilgidir. Okumak, çalışma ve bilgiye hızlı ulaşmak çok önemlidir. Unutmayın çok çalışan ile daha çok çalışan arasında bir yarış söz konusudur. Sizlere de daha çok çalışmanızı tavsiye ediyoruz. Belediyenin tanımına baktığımızda, bölgesindeki yaşayan insanların mahalli müşterek ve müspet ihtiyaçlarını karşılayan kurumdur. Belediye reisi ise hemşerilerinin haytalarını kolaylaştıran zanaatkar olarak tanımlanmıştır. Doğumdan ölüme kadar 7 gün 24 saat belediye oradaki insanların hayatlarını kolaylaştırmak için çaba sarf eder. Belediyeler bulundukların şehrin en büyük yatırımcı ve istihdam kuruluşudur. Büyükşehir belediyeleri ise daha çok koordinatör rolündedir” dedi.

Belediyelerin çıkış noktalarının hizmet olduğunu aktaran Yalçın, 2017 yılı çalışmalarına kırsaldan başladıklarını belirterek, “Bir yıl önce buraya geldiğimizde buralar belediye hizmetlerinde mahrum kalmıştı. Bizler de çalışmalarımıza kırsal mahallerimizde başladık. Muhtarlarımızla bir araya gelerek sorunlarını dinledik. Muhtarlarımızın hemen hemen hepsi yol problemi yaşadıklarını söylediler. Bizler de 650 kilometre BSK denilen sıcak asfalt ve 300 kilometre yakın soğuk asfalt olmak üzere yaklaşık bin kilometre yol yaptık. Bu işe yaklaşık olarak 260 milyon TL harcadık. Bunun yanı sıra çok sayıda hizmeti vatandaşlarımıza ulaştırdık” diye konuştu.

Soru cevap bölümüyle devam eden programda, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. A. Menaf Turan Genel Sekreter Mustafa Yalçın’a plaket takdim etti.