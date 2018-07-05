Gevaş’ta 2. dostluk futbol turnuvası start aldı

Başbakanlık ile Gevaş Belediyesi tarafından bu yıl 2’ncisi düzenlenen dostluk futbol turnuvası, Basınspor ile kurum müdürleri arsında oynanan açılış maçıyla start aldı.Başbakanlık ile Gevaş Belediyesi tarafından bu yıl 2’ncisi düzenlenen...

Başbakanlık ile Gevaş Belediyesi tarafından bu yıl 2’ncisi düzenlenen dostluk futbol turnuvası, Basınspor ile kurum müdürleri arsında oynanan açılış maçıyla start aldı.

Başbakanlık ile Gevaş Belediyesi tarafından bu yıl 2’ncisi düzenlenen dostluk futbol turnuvası start aldı. Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, turnuvanın açılış maçı öncesi yaptığı açıklamada, Başbakanlığın katkılarıyla düzenlemiş oldukları 2. dostluk futbol turnuvasına katılan takımlara teşekkür ettiğini söyledi. Başkan Hakan, “Bu gün burada spor adına, futbol adına Gevaş’ın da tabiatına uygun, kimliğine, kimyasını uygun futbolu biraz daha canlandırma, biraz daha tanıtma futbol üzerinden Gevaş gençliğini biraz da harekete geçirme adına ki o noktada bazen halkı eleştiriler de alıyorduk böyle bir turnuva yapma kararı aldık. Geçen sene de bir turnuvamız vardı. Bu seneki turnuvanın başka bir özelliği Başbakanlığımızın desteklediği bir turnuva olması. Turnuvaya katılmayı hak kazanan 14 takımımıza Başbakanlığımızın gönderdiği formaları bu takımlara dağıttık. Ben buradan son Başbakanımız olan Binali Yıldırım beye ve bu kıymetli desteklerinden dolayı çok teşekkür diyorum. Aynı zamanda Başbakanın Başdanışmanı Adnan İnanç hocamızın da çok selamları var. Bugün burada olacaktı ama yoğun programdan dolayı finale inşallah birlikte olacak. Bir yıldız futbolcuyla da burada belki hep beraber final maçını izleyeceğiz. Bugün aynı zamanda bizi kırmayarak burada bulunan Van basın futbol takımı, “yalnız çok formda görünüyorsunuz kıymetli arkadaşlarım inşallah güzel bir maç olur” bizi kırmadılar bugün burada bu etkinliğimizde renk kattılar. Biraz sonra ilk maçımızı, dostluk maçı olarak Gevaş kurumlar ile Van basını arasında yapacağız. Yarından sonra da turnuvamız başlayacak. Dediğim gibi finalde de inşallah Adnan İnanç hocamızla beraber Türkiye’de bilinen bir flaş ismi buraya getireceğiz. Burada hep beraber futbol oynayıp önümüzdeki dönemde ilgili Gevaş gençliği adına, spor adına ve özellikle futbol adına neler yapabileceğimizi hep beraber karar vermiş oynayacağız. Ben katılımlarınızdan dolayı hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Biraz sonra bir aile fotoğrafı da çekeceğiz. Yeşil sahalarda birliğimizi beraberliğimizi gençliğin ruhuna uygun inşallah bir süreç olacak. Ben tekrar hepinizi yürekten kutluyorum Hoş geldiniz sefalar getirdiniz” dedi.

Konuşmanın ardından turnuvaya katılan 14 takıma Başbakanlık tarafından gönderilen formalar verildi. Daha sonra çekilen hatıra fotoğrafının ardından Vangölü Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Fatih Sevinç, günün anlam ve önemine binaen Başkan Hakan’a plaket takdim etti. Plaket takdiminin ardından açılış maçına geçildi. Her iki takımında temkinli oynadığı maç 1-1 sona erdi.

Şükrü Akyüz ve Rıdvan Can’ın teknik direktörlüğünü yaptığı basın sporda Erol Çakıl, Atilla İdiz, Zeki Yiğit, Serkan Aslan, İshak Kara (İlhan Siyahtaş), Fatih Sevinç, Baki Karaca, Necat Hazar, Bişar Ulutaş (Mesut Varol), Aytaç Aykaç (Cemal Aşan), Önder Altınal yer alırken, Gevaş takımında ise Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, binbaşı Şahin Kocaköse, savcı Nurullah Oran, hakim Musa Demir, Gençlik Merkezi Müdürü Mehdi Tekçe, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Mehmet Demir, İzzettin Şir Anadolu Lisesi Müdürü Recep Ergenç, Atatürk İlköğretim Okulu Müdürü Hasan Emre, Gevaş ÇPL Pansiyon Müdürü Hasan Jira, öğretmen İsa Çelik, Gençlik Merkezi Temsilcisi Necat Kaçmaz ve Belediye Fen İşleri Müdürü Harun Ayas görev yaptı.