Gevaş’ta toplu açılış

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından Gevaş’ta yapılan mezbahane ve çöp entegre istasyonu törenle hizmete açıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından Gevaş’ta yapılan ilçe mezbahanesi ve çöp entegre istasyonu düzenlenen törenle hizmete açıldı. İlk olarak ilçeye bağlı Aladüz Mahallesi’nde yapımı tamamlanan mezbahanesin açılışını gerçekleştiren Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Gevaş’ta son bir yıl içerisinde büyükşehir üzerinden gerçekleşen yatırımlara değindi. Diğer ilçelerde olduğu gibi Gevaş’ta da çok önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini ifade eden Vali Zorluoğlu, “Tabi bir taraftan Van Büyükşehir Belediyemizin hükümetimizle, bakanlıklarımızla olan sağlıklı diyalogu ve ilişkileri, diğer taraftan yine belediyemizin ilçe belediye başkanları ile kurduğu samimi diyaloglar, bu tür hizmetlerin çok daha süratli, etkili ve verimli bir şekilde buralarda vücut bulmasına imkân sağlıyor. Gevaş ilçemizi maksimum derecede faydalandırmaya, Gevaş’a bir anlamda pozitif ayrımcılık yapmaya gayret gösterdik, göstermeye devam edeceğiz. Bu mezbahane Gevaş için önemli bir yatırım. Gerçekten olmadığında eksikliği çok hissedilen bir hizmet. Gevaş’a uzun yıllar hizmet edecek bir yatırımı buraya kavuşturmuş olduk. Yine bu sene içerisinde ilçe belediyemizle birlikte çok önemli asfalt yol çalışmaları yapıldı. Gevaş tarihinde eşine benzerine rastlanılmayacak büyüklükte çalışmalardı bunlar. Her büyükşehir hizmetinde ilçe belediyemizin de mutlaka katkısı oldu. İşte bu yatırımda da arsayı belediyemiz verdi, üst yapısını biz gerçekleştirdik” dedi.

Akdamar Adası’na tatlı su götürülmesi

Gevaş’ta çok önemli bir turizm merkezinin olduğuna dikkat çeken Zorluoğlu, “Akdamar Adası’nın geçtiğimiz yıl 120 bin civarında bir ziyaretçisi olmuştu. Bu sene inşallah bu rakamı da aşacağız. Bu sene, üç yıl aradan sonra Akdamar Adası’nda yeniden bir ayin gerçekleşti. Bu aynı zamanda bölgemizde huzur ve güven ortamının yeniden tam manasıyla tesis edildiğinin de en somut işareti oldu. Yine o hafta içerisinde ‘Deli Emin Bisiklet Festivali’ yapıldı ve çok renkli görüntülere sahne oldu. Akdamar Adası, turizm anlamında Gevaş’ın değil, Van’ın değil, Türkiye’nin önemli destinasyonlarından bir tanesidir. Oranın tatlı su meselesi vardı. Bunu biz gündemimize aldık ve süratle projelendirdik. Bu sene ihalesi yapıldı ve işe başlandı. VASKİ Genel Müdürümüz geçtiğimiz günlerde bana müjdeyi verdi. Denizin altından boruyu döşemişiz ve tatlı su esasında şu anda adaya aktı. Bu çok kıymetli bir şey. İnşallah kısa bir süre içerisinde tamamlayıp orayı da böyle güzel bir törenle hizmete açacağız. Yani Van Büyükşehir Belediyesi olarak bir anlamda hükümetimizin Kıbrıs’a su götürmesi gibi çok daha küçük bir ölçeğinde biz de Akdamar Adası’na denizin altından suyu götürmüş olduk” ifadelerini kullandı.

Gevaş’ın bir “Sakin Şehir” unvanını da alarak turizm bakımından çok daha çekici bir mekân haline gelmesini arzu ettiklerini de sözlerine ekleyen Vali Zorluoğlu, bunun altyapısını oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

“Mezbahanemiz, ilçemiz için büyük bir yatırım”

Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan ise, belediye olarak yapılan hizmetlere değinerek, “Bu sene özellikle kırsal mahallelerimiz başta olmak üzere 30 kilometreyi aşkın bir yol asfaltlama çalışmamız oldu. Bu bizim için adeta bir inkılaptı. Yine bazı mahallelerimizde kilit parke çalışmalarımız oldu. Vizontele sinema salonumuzun tadilatı tamamlanmak üzere. İnşallah bu ayın sonunda hizmete açarız. Yine çok güzel bir halk plajı oluşturduk. Bu da bölgede bir ilk olacak ve Gevaş’ın turizm sektöründeki merkezi yapısını güçlendirecek. Mezbahanemiz, ilçemiz için büyük bir yatırım. Çünkü geldiğim günden beri en fazla Gevaş halkının sıkıntı çektiği meselelerinden biri ilçe mezbahanesiydi. Zira yoktu. Geldiğimizde mezbahane olarak kullanılan bir yer vardı, ancak sağlığa uygun değildi ve bu nedenle kapatmak durumunda kalmıştık. O yüzden burası sadece Gevaş’a değil belki Çiçekli bölgesi ve Gürpınar’ın belli alanlarına hizmet edebilecek. Yaklaşık 6 bin 205 metrekare olan bu alanın yer tahsisini Gevaş Belediyesi, yatırım hizmeti ise Van Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandı. Ben bu anlamda buranın yapımında emeği olan Van Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyor, mezbahanemizin ilçemize ve ilimize hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Bugün ilk transfer istasyonumuzu bitirip hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz”

Daha sonra beraberindekilerle birlikte Gevaş, Edremit ve Gürpınar kavşağı yakınında yapımı tamamlanan Katı Atık Aktarma İstasyonuna geçen Vali Zorluoğlu, istasyonun hayırlara vesile olması dileklerinde bulunarak, “Burası bir transfer aktarma istasyonu. Gevaş, Çatak ve Gürpınar ilçelerimizin çöpleri buraya getirilecek, buradan sıkıştırılarak araçlarla transfer edilecek ve oradan da Van-Özlap yolu üzerindeki bizim katı atık alanımıza transfer edilecek. Şu anda vahşi depolama şeklinde Van’da yapılıyor ve bu da çok büyük bir çevre kirliliği oluşturuyor. İnsan sağlığı ve çevre sağlığı için çok büyük riskler oluşturuyor. Burada mevcut vahşi depolama alanı rehabilite edilerek kapatılıyor, yeşillendiriliyor. Orada ayrıştırma tesisi, fermantasyon tesisi ve yeni bir düzenli depolama alanı yapıyoruz. Orayı son derece modern bir katı atık entegre yönetim sistemine kavuşturuyoruz. Bunun için de belediyenin kasasından hiçbir para ödemiyoruz. Yaklaşık 150 milyon TL’lik yatırım oradan elde edilecek enerji karşılığı olarak yükleniciye yaptırılacak ve böylece kasamızdan herhangi bir para çıkmayacağı gibi enerji üretiminden biz de belediye olarak pay alacağız. Bu önemli projeyi 26 Ekim’de ihale ediyoruz ve sözleşmesini imzalayacağız. Böylece atık su artırma tesisinden sonra çevre yatırımı olarak katı atık entegre tesisimizi de başlatmış olacağız. Bugün Gevaş’ta onun startını veriyoruz. Burada bu transfer istasyonu gibi üç ilçemize daha transfer istasyonları kuruyoruz. Bizim hedefimiz Van’ın tamamından çöpleri toplayarak merkeze getirmek ve orada bertaraf edip, kalan miktarlarını da düzenli depolama biçiminde depolama olacak. Bugün ilk transfer istasyonumuzu bitirip hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Burada başlamanın özel bir anlamı var. Çünkü burası gerçekten bir turizm merkezi ve Van’ın en önemli turizm destinasyonundan biri. Burada çöplerin; deniz kenarlarında, bahçelerde, bağlarda ve yollar üzerinde vahşi şekilde atılmasından çok büyük rahatsızlık duyuyoruz. Bu konuda çok büyük çaba sarf eden Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan’a, İlçe Kaymakamı İshak Çınar’a, Van Büyükşehir Belediyesi ve ilgili birimlere teşekkür ediyor, bu istasyonun ilimize ve ilçelerimize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Katı Atık Aktarma İstasyonunun kurdele kesimini gerçekleştiren Vali Zorluoğlu ve beraberindekiler, burayı gezdikten sonra Gevaş Belediyesi tarafından yapılan halk plajını gezdi.