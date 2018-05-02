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02 Mayıs 2018 Çarşamba 16:17

Gezgen, ilçe ziyaretlerinde bulundu

AK Parti Milletvekili aday adayı Jeoloji Mühendisi Abdulvehap Gezgen, ilçe ziyaretleri kapsamında Gürpınar, Gevaş ve Edremit ilçe teşkilatlarını ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.Ziyaret kapsamında, ilçe başkanları ile 24 Haziran...

Gezgen, ilçe ziyaretlerinde bulundu
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AK Parti Milletvekili aday adayı Jeoloji Mühendisi Abdulvehap Gezgen, ilçe ziyaretleri kapsamında Gürpınar, Gevaş ve Edremit ilçe teşkilatlarını ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaret kapsamında, ilçe başkanları ile 24 Haziran seçimleri üzerine düşüncelerini dile getiren Gezgen, ülkenin bekasını düşünerek çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi. Edremit, Gevaş ve Gürpınar ilçe teşkilatları ziyaretleri kapsamında Gürpınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili olan Osman Doğramacı’ya ziyaret eden Gezgen, belediye tecrübelerini Doğramacı ile paylaştı. AK Parti Milletvekili aday adayı Jeoloji Mühendisi Abdulvehap Gezgen, milletvekili seçilmesi halinde, hiçbir zaman ayrışmadan yana olmayacağını, tam aksine insanlar arasında birleştirici rolü üstlenmek için çaba göstereceğini sözlerine ekledi. İlçe ziyaretleri kapsamında oldukça sıcak bir ilgi ile karşılaşan Gezgen, kendisine gösterilen ilgiden dolayı herkese çok teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.
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