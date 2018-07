Göz uzmanlarından yaz uyarısı

Van’da Urartu Göz uzmanları, yaz mevsiminin gözlerde bazı rahatsızlıklara neden olabileceğini ifade ederek, vatandaşlara uyarılarda bulundular.

Urartu Göz Başhekimi Operatör Dr. Baran Bari İlhan, her mevsimin kendine göre hava koşullarının olabildiğini ifade ederek, bu koşulların bazen insan vücudunda ayrı etkilerinin olabileceğini söyledi. Yaz döneminde güneşin, polenin ve tozun bol olduğu bir bölgede yaşadıklarını hatırlatan İlhan, “Bu durum en çok alerjik göz hastalıkları başta olmak üzere insanların gözündeki ağrı, kızarık ve sulanma gibi şeyleri tetikleyebilir. Bunlardan korunmanın en önemlisi uzak durmaktır. Güneş gözlüğü, şapka gibi koruyucu şeyler kullanmak bu konuda rahatlatıcı olur. Güneşin içindeki ultraviyole ışınlarının yaşlılarda görülen katarak ve sarı nokta hastalığı başta olmak üzere gözün üstüne et gelmesi denilen hastalıklara kadar bir sürü hastalığı tetikleyici özelliği var. Güneş gözlüğü, bu noktada önemli bir koruyucudur. Ama güneş gözlüğü de rastgele her yerde alınabilecek şeyler değil. Güneş gözlüklerinin özellikle sertifikalı yerlerden alınmasını tavsiye ediyoruz. Nerden alındığı, ne yapıldığı belli olmayan yarım yamalak koruyucuları olan güneş gözlükleri ortamı biraz karartıyor. Kararan ortamda da göz bebeği normalden biraz daha geniş oluyor. Eğer alınan güneş gözlüğünün ultraviyole koruyuculuğu yoksa bu sefer göz arkasının o ışınlardan daha fazla zarar görmesine sebep oluyor. O yüzden halkımızdan rastgele her yerden değil, gözlükçülerden sertifikası olan gözlükleri tercih etmelerini sağlıyoruz” dedi.

Yaz mevsiminde insanların en çok havuz ve suyun olduğu yerleri tercih ettiğini dile getiren İlhan, “Bu mevsimde havuz ve su, serinlemek ve tatil modunda olan her insanın en sık başvurduğu yerlerdir. Bunlarda da özellikle iki etken önemlidir. Birincisi havuzlarda temizlik için kullanılan klor, gözü tahriş edebiliyor. Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Bir de mikrop kapma, enfeksiyon kapma durumları olabiliyor. Temiz, hijyenik yerlerin tercih edilmesi önemlidir. Bunun yanında olumsuz bir durumla karşılaşıldığında vatandaşların göz hekimlerine başvurmalarını tavsiye ediyoruz. Van Gölü’nün direk bir zararı yok. Ama göz kuruluğu olan hastalarda hem klorun hem sodanın kornea denilen gözün ön tabakasının tahrişini arttırıp yanma, kızarıklık ve kaşıntıları arttırma durumu olabiliyor. Böyle durumu olan kişilerde hem şikayet artabilir hem göz enfeksiyon kapabilir. Biz vatandaşların Van Gölü’ne girerken temkinli davranmalarını ve olası bir durumda hekime başvurmalarını tavsiye ediyoruz” diye konuştu.