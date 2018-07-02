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02 Temmuz 2018 Pazartesi 14:43

Gümrük ve Turizm İşletmeleri A.Ş. Van Şubesi kuruldu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Van Ticaret ve Sanayi Odasının da içerisinde yer aldığı 137 oda ve borsanın ortaklığı ile 2005 yılında kurulan Gümrük ve Turizm İşletmeleri Ticaret A.Ş.’nin (GTİ) Van şube tescili gerçekleşti.“Yap-işlet-devret”...

Gümrük ve Turizm İşletmeleri A.Ş. Van Şubesi kuruldu
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Van Ticaret ve Sanayi Odasının da içerisinde yer aldığı 137 oda ve borsanın ortaklığı ile 2005 yılında kurulan Gümrük ve Turizm İşletmeleri Ticaret A.Ş.’nin (GTİ) Van şube tescili gerçekleşti.

“Yap-işlet-devret” modeli çerçevesinde sınır kapılarını modernize etmekte olan ve Van Kapıköy Sınır Kapısının da modernizasyonunu gerçekleştiren GTİ A.Ş.’nin çalışmaları resmiyet kazandı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Van TSO Başkanı Necdet Takva, “Yap-işlet-devret modeli ile kara sınır kapılarının modernizasyonunun Türkiye’de ve dünyada ilk ve tek uygulayıcısı olan GTİ, Türkiye’deki sınır kapılarının modernizasyonu gerçekleştirerek, dış ticaretimize önemli katkılar sunmaktadır. Modernizasyonu gerçekleşen kapılarda, yolcuların her türlü ihtiyacına cevap vermekte olan yiyecek-içecek mekanları, bankalar, hediyelik eşya ve gümrüksüz satış mağazaları en modern şekilde hizmet vermektedir. Bugün tescili gerçekleşen Gümrük ve Turizm İşletmeleri Ticaret A.Ş. Van Şubesinin ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Gümrük ve Turizm İşletmeleri Ticaret A.Ş. Van Şube Müdürü Türkmen Baydar ise; “Modernizasyonu yapılan gümrük kapılarında GTİ tarafından sadece ticari alanlar işletilmekte olup, gümrük ve pasaport kontrolü gibi her türlü idari işlem ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılmaktadır. Modernizasyon kapsamında; idari ve ticari binalar, giriş-çıkış kontrol üniteleri, arama hangarları, kaçak eşya depoları, peronlar, kantarlar, sosyal tesisler, tır park alanları inşa edilmiştir. X-Ray araç tarama sistemleri, kartlı geçiş sistemleri, kapalı devre kamera ve güvenlik sistemleri en modern halleriyle uygulanmaktadır. Van Kapıköy Sınır Kapısı da bu özellikleri taşıyan ülkemizin en modern kapılarından biri olacak. Bu yatırımın tamamı GTİ’nin öz kaynaklarından karşılanmıştır. Modernizasyonun tamamlanmasıyla birlikte, sınır kapısında saatler süren beklemeler dakikalara inerek, kilometreleri bulan araç kuyruklarının önüne geçilecek. Yani araç ve yolcu geçiş süreleri dört kat hızlanmış olacak” diye konuştu.
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