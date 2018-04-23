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23 Nisan 2018 Pazartesi 16:58

Gürpınar’da 23 Nisan coşkusu

Van’ın Gürpınar ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.Gürpınar Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasıyla başlayan kutlamalar, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla...

Gürpınar'da 23 Nisan coşkusu
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Van’ın Gürpınar ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Gürpınar Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasıyla başlayan kutlamalar, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Daha sonra Kent Meydanı’nda devam eden etkinlikler, günün anlamına ilişkin konuşmasının yapılması, şiirlerin okuması ve çeşitli gösterilerle sürdü.

Öğrenciler arasında önceden düzenlenen günün anlam ve önemine ilişkin kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere, Gürpınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı tarafından ödüllerinin verilmesinin ardından yumurta, sandalye kapma ve balon patlatma gibi çeşitli eğitsel yarışmalar yapıldı.

Kutlama programı halk oyunları gösterinin ardından Kaymakam Doğramacı’nın vatandaşlarla birlikte halay çekmesiyle son buldu.

Kutlamalara Gürpınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı ile eşi Hatice Doğramacı, İlçe Jandarma Komando Tabur Komutanı Alper Demir, İlçe Jandarma Komutanı Haluk Çakaroğlu, İlçe Emniyet Amirliği 4. Sınıf Emniyet Müdürü Şener Karaboğa, AK Parti İlçe Başkanı Halit Toktaş, kurum amirlerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.
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