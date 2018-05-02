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02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:17

Gürpınar’da ‘resim ve tasarım’ sergisi

Van’ın Gürpınar ilçesindeki Şehit Müftü Muhammed Sıddık Efendi İmam Hatip Ortaokulu tarafından ‘resim ve tasarım’ sergisi düzenlendi.Van AVM’de düzenlenen serginin açılışına İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı,...

Gürpınar'da ‘resim ve tasarım' sergisi
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Van’ın Gürpınar ilçesindeki Şehit Müftü Muhammed Sıddık Efendi İmam Hatip Ortaokulu tarafından ‘resim ve tasarım’ sergisi düzenlendi.

Van AVM’de düzenlenen serginin açılışına İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Seçkin, Okul Müdürü Maşallah Taşçı, AVM Müdürü Bulut Kılıçaslan, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Okulun Görsel Sanatlar Öğretmeni Adem Aytin ile Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Şeyma Say öncülüğünde okul öğrencileri tarafından yapılan 120 eserin yer aldığı sergi büyük beğeni topladı.

Öğrenci ve öğretmenleri tebrik eden Kaymakam Doğramacı, akademik başarının yanında sportif ve kültürel başarının da iyi bir seviyede olduğunu söyledi. Bu tür çalışmaları her zaman olduğu gibi desteklemeye devam edeceklerini dile getiren Doğramacı, serginin ardından öğrenci ve öğretmenlerle öğle yemeğinde buluştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Seçkin, Okul Müdürü Maşallah Taşçı ve Görsel Sanatlar Öğretmeni Adem Aytin tarafından Kaymakam Doğramacıya katılımlarından dolayı çakıl taşlarından yapılmış Türk bayrağı desenli tasarım çalışmasını hediye ettiler.
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